Вышедшую на сцену без юбки Бузову обозвали «дешевкой». ФОТО

Телеведущая и певица Ольга Бузова удивила поклонников нарядом, в котором выступила на концерте в СК «Олимпийский». Артистка исполнила свои хиты «Неправильная», «Хит-парад», «Мало половин», нарядившись в серебристый купальник и накинутый сверху халат. Образ Бузовой завершали начесанные волосы и серебристый макияж.
Певица поделилась впечатлениями от выступления на своей странице в Instagram, пишет портал «Дни.ру». «Сегодня стала хедлайнером грандиозного опен-эйра в Олимпийском. Нереально крутое шоу, костюмы, номера и аж три сцены. Спасибо за приглашение, я получила огромное удовольствие!» — написала Бузова.
В комментариях, правда, подписчики раскритиковали наряд Бузовой. «Что за мода пошла в боди ходить — я поражаюсь. Чем дальше, тем страшнее», — написал один пользователь. «Но где же юбка? В гримерке забыла? Лучше ее бы надела вместо этого халата…» — добавил другой подписчик. «И что бы ты ни надела, все равно выглядишь дешевкой», — высказался третий возмущенный комментатор.