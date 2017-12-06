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06 декабря 2017
Главные новости Москвы
12:15  06 декабря 2017 0

Вышедшую на сцену без юбки Бузову обозвали «дешевкой». ФОТО

Бузова Ольга, бузова ольга
Бузова спела на сцене любимые хиты своих поклонников, но огорчила их своим нарядомФото: личная страница Бузовой Ольги в Instagram

Телеведущая и певица Ольга Бузова удивила поклонников нарядом, в котором выступила на концерте в СК «Олимпийский». Артистка исполнила свои хиты «Неправильная», «Хит-парад», «Мало половин», нарядившись в серебристый купальник и накинутый сверху халат. Образ Бузовой завершали начесанные волосы и серебристый макияж.

Певица поделилась впечатлениями от выступления на своей странице в Instagram, пишет портал «Дни.ру». «Сегодня стала хедлайнером грандиозного опен-эйра в Олимпийском. Нереально крутое шоу, костюмы, номера и аж три сцены. Спасибо за приглашение, я получила огромное удовольствие!» — написала Бузова.

В комментариях, правда, подписчики раскритиковали наряд Бузовой. «Что за мода пошла в боди ходить — я поражаюсь. Чем дальше, тем страшнее», — написал один пользователь. «Но где же юбка? В гримерке забыла? Лучше ее бы надела вместо этого халата…» — добавил другой подписчик. «И что бы ты ни надела, все равно выглядишь дешевкой», — высказался третий возмущенный комментатор.

Виктор Дорофеев
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