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08 декабря 2017
07 декабря 2017
Главные новости Челябинской области
23:06  08 декабря 2017 0

На Урале сотрудница кафе родила на глазах у посетителей

Работа руками, айфон 8, скорая помощь, солнце, скорая, скорая помощь, медицинская помощь, транспортное средство, 03
Медики приехали на вызов через шесть минутФото: depositphotos.com © URA.RU

В городе Трехгорный Челябинской области 42-летняя работница одного из кафе родила прямо на рабочем месте. Роды были досрочными, женщина находилась на седьмом месяце беременности.

Схватки начались днем, 5 декабря. В санитарной комнате кафе, расположенного на улице Карла Маркса, у нее отошли воды, после чего на свет появился младенец. Все произошло так быстро, что ее коллеги даже не успели закрыть заведение. Роды пришлось принимать прямо в присутствии посетителей, среди которых был сотрудник МЧС. Он и подсказал, как действовать в этой ситуации.

«Скорая помощь» приехала в кафе через шесть минут после вызова. Медики оценили состояние матери как хорошее. 8 декабря женщину уже выписали из больницы, пишет портал chelyabinsk.74. Недоношенный ребенок пока находится под присмотром врачей, его состояние оценивается как стабильно тяжелое.

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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