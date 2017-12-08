На Урале сотрудница кафе родила на глазах у посетителей

В городе Трехгорный Челябинской области 42-летняя работница одного из кафе родила прямо на рабочем месте. Роды были досрочными, женщина находилась на седьмом месяце беременности.
Схватки начались днем, 5 декабря. В санитарной комнате кафе, расположенного на улице Карла Маркса, у нее отошли воды, после чего на свет появился младенец. Все произошло так быстро, что ее коллеги даже не успели закрыть заведение. Роды пришлось принимать прямо в присутствии посетителей, среди которых был сотрудник МЧС. Он и подсказал, как действовать в этой ситуации.
«Скорая помощь» приехала в кафе через шесть минут после вызова. Медики оценили состояние матери как хорошее. 8 декабря женщину уже выписали из больницы, пишет портал chelyabinsk.74. Недоношенный ребенок пока находится под присмотром врачей, его состояние оценивается как стабильно тяжелое.