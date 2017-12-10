Борьба с глобальным потеплением приведет к краху российской экономики

10:36 10 декабря 2017 0

Спрос на ископаемое топливо окажется на 28% ниже базового сценария Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Выполнение мировым сообществом решений Парижских соглашений по сдерживанию роста глобальной температуры грозит российской экономике существенными потерями. По мнению экспертов, основная угроза заключается в углеродном налоге, который может обрушить рынок нефти.

Потенциальные последствия реализации мер климатической политики 46 странами для российской экономики к середине века отразили в исследовании лаборатории E3-Modelling, пишет «Коммерсант». Всего было рассмотрено три сценария.

В первом рассматривался отказ всеми странами от каких-либо экологических соглашений — в этом случае аналитики прогнозировали России рост ВВП на 2% ежегодно с 2020 по 2030 год с последующим замедлением до 1,4% в 2030-2040. Второй сценарий заключается в исполнении Парижских соглашений по ограничению роста глобальной температуры до +3 градусов Цельсия по отношению к доиндустриальной эпохе. В этом случае экономику России также не ожидает существенных потрясений: экспорт нефти сокращается на 4%, а ВВП лишь на 0,1% снижается по отношению к первому варианту развития событий.

Самым пессимистичным для России стал третий сценарий. Он предусматривает ситуацию, когда все страны берут на себя повышенные обязательства, чтобы не допустить повышения глобальной температуры больше чем на +2 градуса. Для этого предлагается ввести цену на углерод в виде углеродного налога или системы квотирования выбросов. В этом случае страны снизят выбросы парниковых газов к 2030 и 2050 годам на 43% и 73% соответственно, а спрос на ископаемое топливо окажется на 28% ниже базового сценария. В результате российский топливный экспорт сократится к 2050 году на 17%, ВВП будет расти на 1% в год до 2035 года, после чего темпы замедляются и в период 2040—2050 годов падают до нуля.

После этого рост безработицы в период с 2020 по 2045 год составит 145%, а РФ потеряет конкурентоспособность практически во всех секторах, кроме сектора услуг, считают аналитики.