19:28 11 декабря 2017 0

На автовокзале в Нью-Йорке прогремел взрыв Фото: Pixabay

В результате взрыва на автовокзале в Нью-Йорке несколько человек получили ранения. В ходе осмотра в автобусном терминале на Манхэттене полицейские нашли несколько взрывных устройств.

В полиции Нью-Йорка подтвердили, что в районе транспортной станции на Манхэттене действительно прогремел взрыв. Полицейским удалось задержать подозреваемого во взрыве, пишет RT.

Взрыв мог произойти на автовокзале Порт-Аторити. Судя по кадрам, взрывное устройство сработало в тоннеле, уточняет телеканал 360. Район, примыкающий к вокзалу, эвакуирован.Сейчас правоохранители и взрывотехники занимаются поиском других взрывных устройств.