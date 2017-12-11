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11 декабря 2017
19:28  11 декабря 2017 0

На автовокзале в Нью-Йорке прогремел взрыв, есть раненые. ВИДЕО

Открытая лицензия 07.07.2015. Взрыв., взрыв
На автовокзале в Нью-Йорке прогремел взрывФото: Pixabay

В результате взрыва на автовокзале в Нью-Йорке несколько человек получили ранения. В ходе осмотра в автобусном терминале на Манхэттене полицейские нашли несколько взрывных устройств.

В полиции Нью-Йорка подтвердили, что в районе транспортной станции на Манхэттене действительно прогремел взрыв. Полицейским удалось задержать подозреваемого во взрыве, пишет RT.

Взрыв мог произойти на автовокзале Порт-Аторити. Судя по кадрам, взрывное устройство сработало в тоннеле, уточняет телеканал 360. Район, примыкающий к вокзалу, эвакуирован.Сейчас правоохранители и взрывотехники занимаются поиском других взрывных устройств.

Нина Калинина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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