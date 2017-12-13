03:00 13 декабря 2017 0

Причиной очередной просьбы крымских виноделов стала сильная конкуренция с зарубежными производителями Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Правительство РФ озаботилось спасением отечественного виноделия. Уже в ближайшее время Минсельхоз проработает введение квот на российские вина в розничной торговле. По предварительным оценкам, они составят не менее 30% от общего ассортимента.

Как сообщает РБК, соответствующее поручение министру сельского хозяйства Александру Ткачеву отдал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев после обращения к нему представителей саморегулируемой организации Ассоциация виноградарей и виноделов Крыма «Крымское бюро винограда и вина» (КБВВ) Объединение включает в себя крупнейших производителей, таких как «Массандра», «Инкерман», «Новый свет», «Золотая балка» и др.

В частности, виноделы указывают на сильную конкуренцию с иностранными производителями. «В других странах мира есть субсидирование и дотации для собственных производителей, — считает председатель КБВВ Янина Павленко. — Мы совершенно не способны тягаться с ними по себестоимости продукции».

По мнению экспертов, пик интереса к российским винам уже прошел. Российские вина не находят должного отклика у покупателей.

Отметим, ранее крымские виноделы неоднократно обращались в правительство РФ с просьбами ввести ограничения на ввоз в страну вин из Европы. Как писало «URA.RU», кабмин оба раза отклонял предложения КБВВ.