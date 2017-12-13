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13 декабря 2017
12 декабря 2017
03:00  13 декабря 2017 0

«Мы не способны тягаться с ними». В России введут квоты на отечественное вино

Дегустация молодого вина Божоле Нуво накануне одноименного французского праздника «Нового Божоле». Екатеринбург, бокалы, винотека, алкоголь, красное вино, дегустация вина, выпивка
Причиной очередной просьбы крымских виноделов стала сильная конкуренция с зарубежными производителямиФото: Александр Мамаев © URA.RU

Правительство РФ озаботилось спасением отечественного виноделия. Уже в ближайшее время Минсельхоз проработает введение квот на российские вина в розничной торговле. По предварительным оценкам, они составят не менее 30% от общего ассортимента.

Как сообщает РБК, соответствующее поручение министру сельского хозяйства Александру Ткачеву отдал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев после обращения к нему представителей саморегулируемой организации Ассоциация виноградарей и виноделов Крыма «Крымское бюро винограда и вина» (КБВВ) Объединение включает в себя крупнейших производителей, таких как «Массандра», «Инкерман», «Новый свет», «Золотая балка» и др.

В частности, виноделы указывают на сильную конкуренцию с иностранными производителями. «В других странах мира есть субсидирование и дотации для собственных производителей, — считает председатель КБВВ Янина Павленко. — Мы совершенно не способны тягаться с ними по себестоимости продукции».

По мнению экспертов, пик интереса к российским винам уже прошел. Российские вина не находят должного отклика у покупателей.

Отметим, ранее крымские виноделы неоднократно обращались в правительство РФ с просьбами ввести ограничения на ввоз в страну вин из Европы. Как писало «URA.RU», кабмин оба раза отклонял предложения КБВВ.

Евгений Александров
© Служба новостей «URA.Ru»
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