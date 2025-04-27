Какие праздники отмечают 28 апреля 2025: что можно и нельзя делать

Конец апреля — время, когда весна окончательно вступает в свои права, природа пробуждается от зимнего сна, а календарь наполняется значимыми датами. 28 апреля 2025 года отмечается сразу несколько важных праздников — от международных до религиозных и народных. В этот день православные христиане чтят память апостолов Аристарха, Пуда и Трофима, пчеловоды проверяют ульи, специалисты по охране труда отмечают свой профессиональный праздник, а работники скорой помощи принимают поздравления. Каждая из этих дат имеет свою историю, традиции и особенности — подробнее в материале URA.RU.
Православный праздник 28 апреля 2025
Память апостолов Аристарха, Пуда и Трофима
28 апреля Русская Православная Церковь почитает память апостолов от 70-ти Аристарха, Пуда и Трофима. Эти святые жили в I веке нашей эры и были в числе первых последователей Христа. Согласно церковному преданию, сам Спаситель послал их впереди Себя с благой вестью Евангелия.
Святой Аристарх, один из ближайших сподвижников апостола Павла, впоследствии стал епископом сирийского города Апамеи. О нем неоднократно упоминается в Деяниях святых апостолов и в Посланиях Павла. Аристарх сопровождал апостола Павла в миссионерских путешествиях, помогал распространять христианскую веру.
Апостол Пуд занимал высокое положение в римском обществе, был членом Сената. В своем доме он принимал первоверховных апостолов и собирал верующих христиан. Его дом впоследствии превратился в церковь, которая получила название «Пастырской». По преданию, в ней священнодействовал сам апостол Петр.
Святой Трофим был родом из города Едессы. Он также упоминается в книге Деяний и во Втором послании апостола Павла к Тимофею. Трофим был верным учеником и спутником апостола Павла, разделяя с ним все тяготы и лишения миссионерского служения.
Все три апостола приняли мученическую смерть в Риме при императоре Нероне приблизительно в 67 году, одновременно со святым апостолом Павлом. Их память в православной традиции является напоминанием о жертвенном служении первых христиан и стойкости в вере даже перед угрозой смерти.
В день памяти этих святых верующие молятся о спасении души, помощи в следовании по праведному пути, избавлении от душевных и физических страданий. Апостолы Аристарх, Пуд и Трофим считаются покровителями тех, кто ищет божественной помощи в трудных жизненных ситуациях.
Народный праздник 28 апреля 2025
Пудов день
В народном календаре 28 апреля известно как Пудов день или просто Святой Пуд. Этот праздник был тесно связан с сельскохозяйственным календарем и имел особое значение для пчеловодов.
В старину на Руси в этот день принято было осматривать пасеки и омшаники (зимние укрытия для ульев), проверяя, как пчелы перезимовали. Если весна была ранней, и к концу апреля уже появлялись первые цветы, ульи выносили из укрытий и выставляли на свежий воздух. Недаром в народе говорили: «На день святого Пуда вынимай пчел из-под спуда». А более состоятельные крестьяне добавляли: «У кого медок и маслице — у того и праздничек».
Другая традиция Пудова дня была связана с распускающимися в это время почками рябины и калины. Народные целители и знахари собирали их для приготовления лечебных настоев. Особенно ценилась в этот день рябина, которой приписывали способность исцелять от зубной боли.
Для этого нужно было подойти к дереву и погрызть его, приговаривая: «Рябина, рябина, вылечи мои зубы, а не вылечишь — я тебя всю изгрызу». Другой вариант заговора звучал так: «Рябина, рябина, возьми мою зубную болезнь, отныне и до веку не буду тебя есть». После такого обряда считалось, что употреблять ягоды с этого дерева уже нельзя, иначе боль вернется.
Приметы и обычаи: что можно и нельзя делать 28 апреля
Что можно делать 28 апреля:
- Работать на участке: В Пудов день рекомендуется ремонтировать заборы, сараи, теплицы, укреплять постройки, которые могут быть повреждены весенними ветрами.
- Проветривать дом: В этот день хорошо открывать окна и двери, впуская свежий весенний воздух, который несет обновление.
- Осматривать пчелиные ульи: Пасечники проверяют состояние пчелиных семей после зимы, выносят ульи на солнце, если погода благоприятная.
- Собирать почки рябины и калины: Если растения еще не распустились, знахари заготавливают лечебное сырье. После раскрытия почки считаются непригодными для лечебных целей.
- Делать добрые дела: Считается, что хорошие поступки в этот день принесут удачу и благополучие.
Что нельзя делать 28 апреля:
- Ругаться и говорить дурные слова: Верили, что весенний ветер может «разнести» их по свету, навлекая беды.
- Жечь костры и мусор: В народе считалось, что в этот день велик риск пожаров.
- Допоздна работать: Переутомление в Пудов день могло привести к проблемам со здоровьем и несчастьям.
- Давать в долг деньги: По поверьям, должник не сможет быстро вернуть их.
- Ломать ветки рябины: Это считалось очень плохой приметой, способной вызвать зубную боль.
- Продавать пчел: Их можно было только выменять на что-нибудь.
- Делиться личными тайнами: Верили, что они могут стать известны всем.
Приметы на 28 апреля:
- Если грачи играют на земле – в ближайшие дни будет хорошая погода.
- Если днем жарко, а ночью холодно – ближайшие три дня будут солнечными.
- Если льет дождь – заморозков до конца весны не будет.
- Если день ясный, а вечером небо затянуло тучами – ночью начнется дождь.
- Если в оврагах земля еще замерзшая – урожай будет скудным.
- Если утром наблюдается алая заря – будет сильный ветер, а затем пойдут дожди.
- Если ольха зацвела – пришло время сеять гречку.
Российские праздники 28 апреля 2025 года
День работника скорой медицинской помощи
28 апреля в России отмечается День работника скорой медицинской помощи. Эта дата выбрана не случайно — именно 28 апреля 1898 года в Москве появились первые организованные станции скорой помощи. По распоряжению московского обер-полицмейстера за двумя полицейскими участками были закреплены специальные кареты для оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим, а для медицинского персонала выделили отдельные помещения. Так родилась служба, без которой сегодня невозможно представить систему здравоохранения.
Первоначально кареты скорой помощи обслуживали только территорию полицейских участков, к которым были прикреплены. Из-за слабого развития телефонной связи вызвать скорую могли только уполномоченные лица — полицейские, дворники и сторожа. Помощь оказывалась преимущественно на улице, а не на дому, в основном пьяным или получившим травмы людям.
К 1899 году станции скорой помощи появились в Санкт-Петербурге, а к началу XX века их количество в России значительно увеличилось. Штат станций стали формировать профессиональные бригады медиков. В 1926 году при Московской станции скорой помощи впервые организовали дежурный пункт неотложной помощи для обслуживания внезапно заболевших на дому. Врачи выезжали на вызовы на мотоциклах с колясками, автомобили появились позже.
Огромный вклад в развитие службы скорой помощи внесли врачи во время Великой Отечественной войны, спасая раненых в тяжелейших условиях. С 2005 года вступил в силу приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ «Об утверждении порядка оказания скорой медицинской помощи», определивший основные принципы работы службы: круглосуточность, безвозмездность, оперативность и компетентность.
Особым испытанием для работников скорой помощи стала пандемия COVID-19. Медики оказались на передовой борьбы с новой инфекцией, проявляя высочайший профессионализм, мужество и самоотверженность. В День работника скорой медицинской помощи мы благодарим врачей, фельдшеров, медсестер и водителей за их нелегкий труд, за спасенные жизни и здоровье людей.
День химической безопасности
28 апреля в России также отмечается День борьбы за права человека от химической опасности, или День химической безопасности. Этот день был учрежден в память о трагических событиях, произошедших 28 апреля 1974 года на заводе химического оружия в Новочебоксарске (Чувашия).
В тот день на заводе произошел сильный пожар в недостроенном цехе «готовой продукции». Сгорело множество авиационных бомб, начиненных опасным V-газом, в результате чего в окружающую среду попало несколько тонн отравляющих веществ. Только благодаря самоотверженности рабочих эта техногенная катастрофа не приобрела еще большего масштаба. Специалисты сравнивают последствия этой аварии с Чернобыльской катастрофой, однако в советское время информация о происшествии была засекречена.
Впервые День борьбы за права человека от химической опасности отмечался 28 апреля 1997 года по инициативе российских экологов. С тех пор он ежегодно привлекает внимание к проблемам взаимодействия человека с химическими веществами — как опасными, так и полезными.
В этот день природоохранные и экологические организации проводят акции, семинары, пресс-конференции, информационные кампании. Обсуждаются вопросы химической безопасности, истории и экологических последствий химического оружия, влияния токсичных веществ на здоровье человека и окружающую среду.
Важной экологической проблемой для России остается уничтожение старого химического оружия, особенно в районах, где оно хранится с советских времен. Заброшенные военные предприятия, ранее занимавшиеся производством химоружия, представляют потенциальную опасность для нескольких регионов страны.
День химической безопасности напоминает о важности соблюдения мер предосторожности при работе с химическими веществами. Необходимости прозрачности информации о возможных техногенных катастрофах и праве каждого человека на жизнь в безопасной окружающей среде, что гарантировано Конституцией РФ.
День выгорания
Еще один российский праздник, отмечаемый 28 апреля — День выгорания. Этот относительно новый день призван обратить внимание на проблему профессионального выгорания и напомнить о важности заботы о собственном психологическом благополучии.
Согласно опросам, около 45% работающих россиян хотя бы раз в жизни переживали состояние выгорания, а 15% сталкиваются с ним в настоящее время. Среди офисных сотрудников по всему миру этот показатель еще выше — более 40% ощущают эмоциональное истощение. В Японии до 82% работников страдают от этого состояния, а в сфере образования в разных странах оно затрагивает до 30% учителей.
Профессиональное выгорание — это состояние эмоционального, физического и умственного истощения. Оно возникает из-за длительного стресса на работе.
День выгорания, отмечаемый 28 апреля, призван обратить внимание на проблему профессионального истощения, с которой сталкиваются многие работающие люди. По данным исследования НАФИ, 73% работающих россиян считают профессиональное выгорание серьезной проблемой. Среди факторов, способствующих этому состоянию, главными являются постоянные стрессовые ситуации и нервное напряжение на работе (42% опрошенных).
Симптомы выгорания могут проявляться как на эмоциональном, так и на физическом уровне. Это постоянная усталость, апатия, чувство бессмысленности своей деятельности, снижение профессиональной эффективности, проблемы со сном, головные боли и многое другое.
Для профилактики и преодоления выгорания специалисты рекомендуют следующие стратегии:
- Четкое разделение рабочего и личного времени: важно устанавливать границы, выделять время на отдых, встречи с близкими и хобби.
- Регулярная физическая активность: даже простые прогулки, утренняя зарядка или занятия спортом помогают снять стресс и улучшить настроение.
- Управление стрессом: освоение техник релаксации, медитации, дыхательных упражнений снижает уровень тревожности и восстанавливает эмоциональное равновесие.
- Саморазвитие: изучение новых навыков или получение дополнительного образования может вернуть интерес к работе и чувство новизны.
Если вы уже ощущаете признаки выгорания, следует принять более решительные меры: взять отпуск, пересмотреть приоритеты, научиться говорить «нет» излишней нагрузке. В некоторых случаях может потребоваться помощь психолога или психотерапевта.
День выгорания — это не только повод задуматься о своем психологическом благополучии. День служит также и напоминанием о том, что баланс между работой и личной жизнью должен быть нормой, а не роскошью.
Международный праздник 28 апреля 2025 года
Всемирный день охраны труда
28 апреля во всем мире отмечается Всемирный день охраны труда, или Всемирный день безопасности и здоровья на рабочем месте. Этот день был учрежден Международной организацией труда (МОТ) в 2003 году, чтобы привлечь внимание мировой общественности к масштабам проблемы производственного травматизма и смертности, а также показать, как создание и продвижение культуры охраны труда способствует снижению числа несчастных случаев.
История этого дня берет начало от Дня памяти погибших работников, впервые проведенного американскими и канадскими трудящимися в 1989 году. Сегодня мероприятия, посвященные Всемирному дню охраны труда, проходят более чем в ста странах. Они организуются местными властями, профсоюзами, работодателями и специалистами по охране труда.
По оценкам МОТ, ежегодно в мире около 2,3 миллиона человек погибают в результате несчастных случаев на рабочем месте и профессиональных заболеваний. Из них примерно 317 тысяч случаев — это несчастные случаи со смертельным исходом, а около 1,7-2 миллиона — смерти от заболеваний, связанных с работой.
Помимо этого, ежегодно работники страдают примерно от 270 миллионов несчастных случаев на производстве, которые приводят к отсутствию на рабочем месте более чем на 3 дня, и от 160 миллионов случаев профессиональных заболеваний без смертельного исхода. Экономический ущерб от неадекватного обеспечения охраны труда оценивается в 4% глобального ВВП.
Особую актуальность тема охраны труда приобрела в контексте пандемии COVID-19, которая в 2020 году переросла в глобальный кризис. Она затронула все аспекты сферы труда — от риска заражения на рабочем месте до новых форм организации работы, таких как удаленный режим, которые несут свои специфические риски, в том числе психосоциального характера.
Каждый год Всемирный день охраны труда посвящается определенной теме. В разные годы это были: «Культура охраны труда на каждом рабочем месте», «Управление профессиональными рисками», «Безопасный труд — право каждого человека», «Продвижение охраны труда в „зеленой“ экономике», «Профилактика профессиональных заболеваний», «Стресс на рабочем месте: коллективный вызов» и многие другие.
В 2025 году Всемирный день охраны труда будет отмечаться уже в 23-й раз. Этот день напоминает нам о том, что создание безопасных условий труда — это общая ответственность правительств, работодателей и самих работников. Правительства отвечают за создание законодательной базы и системы надзора, работодатели — за безопасность рабочих мест, а работники должны соблюдать правила безопасности и участвовать в профилактических мероприятиях.
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