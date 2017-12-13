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Главные новости Пермского края
12:14  13 декабря 2017 0

Сеть премиальных отелей пытаются зайти в Пермь

Городские объекты. Челябинск, отель, гостиница, рэдиссон, radisson blu
«Рэдиссон» уже успешно присутствует в ЧелябинскеФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Гостиничный бренд Radisson ведет переговоры с властями Перми о строительстве нового отеля. Его предполгается разместить на территории бывшего военного училища.

Представители гостиничной группы Carlson Rezidor Hotel Group, оператора брендов Radisson, уже провели встречу с краевой властью. «Компания очень заинтересована пермским гостиничным рынком, сейчас идут переговоры. Интерес проявляют два бренда: Radisson Blu и Park Inn by Radisson», — рассказали в PR-службе Восточноевропейского филиала гостиничной группы порталу Business Class.

Министерство экономического развития и инвестиций Прикамья подтвердило, что ведутся переговоры, сообщив, что у города есть потребность в строительстве новых гостиниц. «Правительство Пермского края совместно с городскими властями занимается привлечением инвесторов для реализации подобных проектов», — сообщили «URA.RU» в ведомстве.

Дарья Рукачёва
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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