12:14 13 декабря 2017 0

«Рэдиссон» уже успешно присутствует в Челябинске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Гостиничный бренд Radisson ведет переговоры с властями Перми о строительстве нового отеля. Его предполгается разместить на территории бывшего военного училища.

Представители гостиничной группы Carlson Rezidor Hotel Group, оператора брендов Radisson, уже провели встречу с краевой властью. «Компания очень заинтересована пермским гостиничным рынком, сейчас идут переговоры. Интерес проявляют два бренда: Radisson Blu и Park Inn by Radisson», — рассказали в PR-службе Восточноевропейского филиала гостиничной группы порталу Business Class.

Министерство экономического развития и инвестиций Прикамья подтвердило, что ведутся переговоры, сообщив, что у города есть потребность в строительстве новых гостиниц. «Правительство Пермского края совместно с городскими властями занимается привлечением инвесторов для реализации подобных проектов», — сообщили «URA.RU» в ведомстве.