14:14 14 декабря 2017 1

Житель Кудымкара, отчаявшись отсудить жилье, решил устроить масштабный митинг против мэрии Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Власти Кудымкара (Пермский край) с третьего раза согласовали митинг, направленный против мэра города. Организатор акции протеста говорит, что мероприятием заинтересовали иностранные СМИ, в том числе, CNN.

Митинг в Кудымкаре состоится 22 декабря. Его организатор — директор пермского регионального правозащитного центра «Фемида»« Василий Отинов. Он рассказал „URA.RU“, что устраивает акцию протеста из-за того, что местные власти скоро лишат его единственного жилья. Мужчина и его пожилая мать проживают в аварийном доме, в двухкомнатной квартире. Вместо этого жилья им предложили комнату в трехкомнатной квартире. „Там проживает человек с открытой формой туберкулеза, — говорит Василий Отинов. — И мы должны мыться с ним в одной ванной?

Житель Кудымкара обратился в суд с требованием предоставить ему другое жилье. Пока шли разбирательства, в предлагаемую ранее комнату поселили другого человека. Василию и его маме предложили компенсацию деньгами. Их квартиру в аварийном доме оценили в сумму чуть более 50 тысяч рублей, рассказал «URA.RU» Отинов.

Жилищная проблема стала поводом для того, чтобы житель Кудымкара организовал митинг. В заявке указана численность — 500 человек. «Я думаю, что могут прийти и 1000 человек — у нас очень много недовольных местными властями», — говорит Отинов. На акции протеста он намерен собрать подписи с требованием отправить в отставку мэра города Ивана Мехоношина. «Мы ожидаем на митинге иностранные СМИ, в том числе CNN и „Голос Америки“», — рассказал собеседник.