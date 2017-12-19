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19 декабря 2017
22:10  19 декабря 2017 0

Общественники нашли компромисс в споре Яшина с властями Москвы

Несанкционированный митинг на Тверской улице. Москва, тверская, митинг, триколор, флаг россии, горожане, день россии
Общественники и власти считают, что участникам акции будет безопаснее на проспекте СахароваФото: Владимир Андреев © URA.RU

Общественная палата (ОП) Москвы предложила совету муниципальных депутатов Красносельского округа во главе с Яшиным провести «День свободных выборов» 24 декабря на проспекте Сахарова. При этом активистов призвали назвать акцию митингом, в соответствии с законом, а не праздником.

Как пишет «Интерфакс», большинство участников расширенного заседания совета ОП сошлись во мнении, что Красносельский муниципальный совет депутатов «подменяет понятия „праздник“ и „политический митинг“». Общественники предположили, что если горожане придут на праздник и услышат политические лозунги, то больше они на такие мероприятия не придут. Кроме того, могут случиться давка и задержания из-за нарушений.

Член ОП, главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов сообщил на совете, что лично вел переговоры с мэрией по проведению «праздника» в другом месте. «Поскольку сквер место маленькое, пять тысяч точно не вместит. Нужно было, чтобы повестка дня осталась, чтобы люди до пяти тысяч остались, и чтобы все осталось в Красносельском округе, — сказал Венедиктов. — Мы нашли это место в Красносельском округе, это проспект Сахарова».

Глава совета депутатов Красносельского района Илья Яшин призывал своих сторонников прийти на акцию «День свободных выборов» 24 декабря в Лермонтовском сквере. В московской мэрии посчитали, что политик собирается провести незаконный политический митинг под видом праздника района, поэтому акцию не согласовали. При этом столичные власти разрешили оппозиционеру Дмитрию Гудкову провести в этот же день на проспекте Сахарова пятитысячный митинг под лозунгом «честные и свободные выборы».

Виктор Дорофеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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