Прокуратура предостерегла Яшина от проведения несогласованного «праздника» в Москве

20:42 14 декабря 2017 0

Яшин хочет провести «День свободных выборов» без согласования Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Мещанская межрайонная прокуратура Москвы предостерегла главу муниципального округа Красносельский Илью Яшина о «недопустимости проведения несогласованного массового мероприятия». Речь идет о празднике «День свободных выборов», который он хочет устроить в Лермонтовском сквере.

«Мещанская межрайонная прокуратура провела проверку по поступившему обращению о нарушении законодательства о массовых мероприятиях. Установлено, что глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин распространяет сведения об организации 24 декабря на территории сквера у Лермонтовской площади в Москве фактически несанкционированного митинга под видом районного праздника», — говорится в сообщении прокуратуры Москвы.

Поводом для заявления прокуратуры стало обращение главы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимира Черникова. Чиновник обеспокоен тем, что Илья Яшин начал распространять в соцсетях сообщения о проведении в конце декабря народного праздника без согласования с властями столицы. При этом в том числе он высказывал опасения, что мероприятие на самом деле может обернуться несанкционированным митингом.

Как заверяет Илья Яшин, на празднике он планирует организовать выступления нескольких музыкальных групп и раздачу сувениров. При этом не только московские чиновники, но и еще ряд юристов и политиков заподозрили его в том, что настоящей целью мероприятия является организация незаконного митинга.