Московские власти разрешили Гудкову провести пятитысячный митинг

Московские власти согласовали оппозиционеру Дмитрию Гудкову митинг под лозунгом «честные и свободные выборы», намеченный на 24 декабря на проспекте Сахарова. Глава столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников сообщил журналистам, что акция не угрожает жизни и благополучию москвичей.
Организаторы митинга планируют собрать до пяти тысяч человек, пишет «Интерфакс». Акция пройдет с 14:00 до 16:30 на участке от внешней стороны проспекта Академика Сахарова до улицы Маши Порываевой.
В тот же день, 24 декабря, глава совета депутатов Красносельского района Илья Яшин призывал своих сторонников прийти на акцию «День свободных выборов» в Лермонтовском сквере. В мэрии считают, что политик собирается провести незаконный политический митинг под видом праздника района, поэтому акцию не согласовали. «С товарищем Яшиным мы готовы разбираться в суде, отстаивать свои интересы и права. Мы не можем пойти у него на поводу — он приглашает людей в сквер, который вмещает максимум 1000 человек», — сказал Черников.
Департамент также попросил прокуратуру предостеречь Яшина от нарушения закона, что и было сделано 14 декабря, сообщало «URA.RU».