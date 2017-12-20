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Главные новости Челябинской области
04:06  20 декабря 2017 0

Группа ЧТПЗ и «Северсталь» подвели итоги сотрудничества в 2017 году

Завод
Стороны отметили необходимость продолжения регулярных встреч в рамках координационных советовФото: Анна Майорова © URA.RU

В Череповце состоялся XXII координационный совет Группы ЧТПЗ и ПАО «Северсталь». В нем приняли участие представители производственных, технических и коммерческих подразделений компаний.

Стороны договорились обновить программу научно-технического сотрудничества. В частности, наметили пути дальнейшего совместного освоения коррозионностойкого проката и новых марок стали. Также компании обсудили нюансы и особенности поставок труб для крупнейших проектов ТЭК.

«Сотрудники компаний обменялись опытом участия в международных трубопроводных проектах как в техническом плане, так и с точки зрения развития клиентского сервиса. Мы определили направления дальнейшего совершенствования своей продукции, чтобы быть лидерами не только российского, но и мирового трубного рынка», — рассказал начальник управления по стратегическим взаимодействиям Группы ЧТПЗ Александр Голодягин.

Внимание участников также было уделено вопросам качества поставляемого металлопроката и выполнению производственных показателей. «В текущем году „Северсталь“ отгрузила на ЧТПЗ более 20 тысяч тонн уникального сейсмостойкого проката для изготовления труб большого диаметра в рамках проекта „Сила Сибири“. Они будут использоваться для прокладки трубопровода на участках, пересекающих зоны активных тектонических разломов», — отметил директор по маркетингу АО «Северсталь Менеджмент» Дмитрий Горошков.

Виктор Жуков
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