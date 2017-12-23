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23 декабря 2017
12:01  23 декабря 2017 2

Разбойник с ножом набросился на 85-летнюю пермячку ради пяти рублей

Открытая лицензия 10.06.2015. Деньги., монеты, деньги, рубли
Добыча грабителя оказалась невеликаФото: Pixabay

В Добрянском районе полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на 85-летнюю пенсионерку. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Пермскому краю.

В дежурную часть отдела МВД России по Добрянскому району поступило сообщение о совершенном разбойном нападении на пожилую жительницу поселка Вильва. Выяснилось, что в 23:00 в дом пенсионерки через веранду проник неизвестный. В ее вещах он не нашел ничего ценного, поэтому с ножом в руках стал угрожать женщине и требовать деньги. Пенсионерка, испугавшись, отдала ему монету в пять рублей, после чего тот скрылся.

Подозреваемым оказался нигде не работающий 28-летний местный житель, оказавшийся знакомым внука потерпевшей. После задержания злоумышленник содержится в изоляторе временного содержания. По факту разбоя возбуждено уголовное дело.

Ольга Кулакова
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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