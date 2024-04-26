26 апреля 2024

Пермяки бросились пересылать товары в Китай, Армению, Турцию и Казахстан

Спрос на грузоперевозки между Пермью и Китаем вырос в три раза за год
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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За ростом спроса последовало увеличение предложений от бизнеса, предоставляющего услуги в сфере грузоперевозок
За ростом спроса последовало увеличение предложений от бизнеса, предоставляющего услуги в сфере грузоперевозок Фото:

Спрос на международные грузоперевозки из Перми в Китай за год увеличился на 206%, что в три раза превышает прошлогодние показатели. В число ключевых направлений также вошли Армения, Казахстан и Турция, передают специалисты сервиса «Авито Услуги».

«Спрос на грузоперевозки между Пермью и Китаем вырос в три раз (+206% за год). На это повлиял рост товарооборота между странами. В прошлом году он увеличился до 240,11 млрд долларов, что является рекордным показателем», — пояснили URA.RU в компании.

Еще одним логистическим хабом (распределительным центром) была признана Турция. Кроме того, за год увеличился интерес к грузоперевозкам между Пермью, Казахстаном и Арменией. Тенденцию объяснили укреплением экономических связей и перестройкой производственных цепочек.

В конце прошлого года прикамские предприниматели, занятые грузоперевозками, забили тревогу из-за миллионных штрафов за превышение весогабаритного контроля. В компаниях утверждали, что рамки контроля не настроены должным образом. Главы организаций написали коллективное обращение на имя губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, а также направили его в прокуратуру и Министерство транспорта РФ.

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Спрос на международные грузоперевозки из Перми в Китай за год увеличился на 206%, что в три раза превышает прошлогодние показатели. В число ключевых направлений также вошли Армения, Казахстан и Турция, передают специалисты сервиса «Авито Услуги». «Спрос на грузоперевозки между Пермью и Китаем вырос в три раз (+206% за год). На это повлиял рост товарооборота между странами. В прошлом году он увеличился до 240,11 млрд долларов, что является рекордным показателем», — пояснили URA.RU в компании. Еще одним логистическим хабом (распределительным центром) была признана Турция. Кроме того, за год увеличился интерес к грузоперевозкам между Пермью, Казахстаном и Арменией. Тенденцию объяснили укреплением экономических связей и перестройкой производственных цепочек. В конце прошлого года прикамские предприниматели, занятые грузоперевозками, забили тревогу из-за миллионных штрафов за превышение весогабаритного контроля. В компаниях утверждали, что рамки контроля не настроены должным образом. Главы организаций написали коллективное обращение на имя губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, а также направили его в прокуратуру и Министерство транспорта РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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