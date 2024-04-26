Пермяки бросились пересылать товары в Китай, Армению, Турцию и Казахстан

Спрос на грузоперевозки между Пермью и Китаем вырос в три раза за год

27 апреля 2024 в 02:01 Размер текста - 17 +

За ростом спроса последовало увеличение предложений от бизнеса, предоставляющего услуги в сфере грузоперевозок Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Спрос на международные грузоперевозки из Перми в Китай за год увеличился на 206%, что в три раза превышает прошлогодние показатели. В число ключевых направлений также вошли Армения, Казахстан и Турция, передают специалисты сервиса «Авито Услуги». «Спрос на грузоперевозки между Пермью и Китаем вырос в три раз (+206% за год). На это повлиял рост товарооборота между странами. В прошлом году он увеличился до 240,11 млрд долларов, что является рекордным показателем», — пояснили URA.RU в компании. Еще одним логистическим хабом (распределительным центром) была признана Турция. Кроме того, за год увеличился интерес к грузоперевозкам между Пермью, Казахстаном и Арменией. Тенденцию объяснили укреплением экономических связей и перестройкой производственных цепочек. В конце прошлого года прикамские предприниматели, занятые грузоперевозками, забили тревогу из-за миллионных штрафов за превышение весогабаритного контроля. В компаниях утверждали, что рамки контроля не настроены должным образом. Главы организаций написали коллективное обращение на имя губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, а также направили его в прокуратуру и Министерство транспорта РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Спрос на международные грузоперевозки из Перми в Китай за год увеличился на 206%, что в три раза превышает прошлогодние показатели. В число ключевых направлений также вошли Армения, Казахстан и Турция, передают специалисты сервиса «Авито Услуги». «Спрос на грузоперевозки между Пермью и Китаем вырос в три раз (+206% за год). На это повлиял рост товарооборота между странами. В прошлом году он увеличился до 240,11 млрд долларов, что является рекордным показателем», — пояснили URA.RU в компании. Еще одним логистическим хабом (распределительным центром) была признана Турция. Кроме того, за год увеличился интерес к грузоперевозкам между Пермью, Казахстаном и Арменией. Тенденцию объяснили укреплением экономических связей и перестройкой производственных цепочек. В конце прошлого года прикамские предприниматели, занятые грузоперевозками, забили тревогу из-за миллионных штрафов за превышение весогабаритного контроля. В компаниях утверждали, что рамки контроля не настроены должным образом. Главы организаций написали коллективное обращение на имя губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, а также направили его в прокуратуру и Министерство транспорта РФ.