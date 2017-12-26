12:07 26 декабря 2017 0

В «Ростелекоме» создан специальный Центр кибербезопаности и защиты Фото: пресс-служба «Ростелекома»

«Ростелеком» выявил взаимосвязь между кибератаками и работой уральских предприятий. Хакеры нападают не только на крупные предприятия и госорганы, но и на небольшие компании, для которых даже одна успешная атака может стать «смертельной». Выкуп информации у злоумышленника может быть дороже стоимости бизнеса и в большинстве случаев не позволяет вернуть данные.

Специалисты телекоммуникационной компании установили, что атаки хакеров на предприятиях подвержены сезонности. Чаще всего они происходят накануне сдачи налоговой и иной отчетности, а также в выходные дни, сообщили в пресс-службе организации. В этом году была зафиксирована эпидемия, связанная с распространением вируса Bad Rabbit, который был запущен как раз накануне выходных.

Как рассказал «URA.RU» руководитель направления информбезопасности «Ростелекома» на Урале Ольга Макарова, однажды за день до сдачи отчетности в налоговую инспекцию была совершена атака хакеров на одно из свердловских предприятий. «Вирус стер все необходимые документы и „потребовал выкуп“. У компании не оставалось выбора, и, оценив возможные последствия, руководство решило заплатить преступникам», — отметила Макарова. После этого менеджеры предприятия приняли решение подключить услугу информационной безопасности.

В «Ростелекоме» создан специальный Центр кибербезопаности и защиты, который считается одним из сильнейших в стране. Центр работает в режиме 24/7. Подавляющее большинство атак на интернет-сети компании, на IT-системы корпоративных клиентов остаются незамеченными для простых сотрудников, так как специалисты центра успешно справляются с задачами отражения хакерских атак.

Сейчас Россия входит в тройку самых атакуемых в Сети стран в мире. В 2016 году было зафиксировано более 70 миллионов атак на информационные системы в РФ. Российская экономика от действий хакеров, по разным оценкам, потеряла от 200 до 600 млрд рублей.