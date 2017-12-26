17:17 26 декабря 2017 0

Приток инвестиций в регион не прекратится, уверяют чиновники Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Резкого падения объема инвестиций в Тюменской области не ожидается как минимум в ближайшие пять лет. Об этом рассказал заместитель директора регионального департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Андрей Шальнев, отвечая на вопрос корреспондента «URA.RU».

По его словам, помимо Антипинского НПЗ, который завершит третью технологическую очередь во втором квартале 2018 года, и СИБУРа, который планирует инвестировать в регион до 2020 года, уже сформирован серьезный портфель проектов. Среди них — новый завод «Транснефти», завод компании «Фармасинтез» по производству гормональных препаратов, высокотехнологичный лесоперерабатывающий комплекс ООО «ТехноМодель» в Исетском районе и деревообрабатывающий завод компании «Ровиал» в Уватском районе.

Андрей Саносян пообещал региону тридцать заводов на четыре года вперед Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Сфера АПК также получит приток инвестиций. «Три наших птицефабрики утвердили программы модернизации по несколько миллиардов рублей каждая. Пока принимает решение компания „Абсолют-Агро“, ведем переговоры по бройлерам, тоже многомиллиардный проект. В стадии строительства находится около 25 новых производств, в том числе проекты в индустриальных парках», — пояснил Шальнев.

Он подчеркнул, что реестр инвестпроектов Тюменской области на сегодняшний день насчитывает почти 500, их общая капитализация — 1,6 триллиона рублей. «Каких-то скачкообразных падений по инвестициям мы не ожидаем в ближайшие лет пять», — отметил чиновник. Директор Агентства инфраструктурного развития региона Андрей Саносян заверил, что индустриальные парки Боровский и Богандинский дадут Тюменской области 30 заводов в ближайшие четыре года.

Напомним, губернатор Тюменской области Владимир Якушев на расширенном заседании правительства призвал всех в следующем году серьезно работать над формированием нового инвестиционного портфеля, так как финансовый приток с двух основных инвестпроектов, СИБУРа и Антипинского НПЗ, пойдет на убыль.