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27 декабря 2017
26 декабря 2017
Главные новости Челябинской области
17:58  27 декабря 2017 0

В челябинском облизбиркоме кадровые перемены

Заседание челябинского облизбиркома в новом составе. Челябинск, макарова наталья
Наталья Макарова покинула облизбиркомФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Член избирательной комиссии Челябинской области Наталья Макарова подала заявление о досрочном сложении полномочий. Ее заявление подписано губернатором региона.

Как сообщили «URA.RU» в облизбиркоме, причиной выхода Макаровой из состава комиссии стало состояние здоровья. В конце октября Наталью Макарову, на тот момент она занимала должность заместителя председателя, увезли на скорой прямо с рабочего места. Уже из больницы она подала заявление об уходе с поста зампредседателя и осталась рядовым членом комиссии. Заместителем стала Елена Шубина.

Наталья Макарова вошла в состав облизбиркома по губернаторской квоте в декабре 2017 года. В самое ближайшее время губернатор Борис Дубровский внесет новую кандидатуру.

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.Ru»
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