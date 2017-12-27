В челябинском облизбиркоме кадровые перемены

Наталья Макарова покинула облизбирком
Член избирательной комиссии Челябинской области Наталья Макарова подала заявление о досрочном сложении полномочий. Ее заявление подписано губернатором региона.
Как сообщили «URA.RU» в облизбиркоме, причиной выхода Макаровой из состава комиссии стало состояние здоровья. В конце октября Наталью Макарову, на тот момент она занимала должность заместителя председателя, увезли на скорой прямо с рабочего места. Уже из больницы она подала заявление об уходе с поста зампредседателя и осталась рядовым членом комиссии. Заместителем стала Елена Шубина.
Наталья Макарова вошла в состав облизбиркома по губернаторской квоте в декабре 2017 года. В самое ближайшее время губернатор Борис Дубровский внесет новую кандидатуру.