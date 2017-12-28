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28 декабря 2017
Главные новости Свердловской области
15:58  28 декабря 2017 0

СМИ со ссылкой на ФСБ и УГМК назначили топа УрФУ свердловским министром

Заседание правительства СО. Екатеринбург, белявский аркадий, высокинский александр, соболев андрей
СМИ пишут, что Соболева заменят на Козлова, но инсайдеры ждут этого не раньше 2018 годаФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Реформа свердловского правительства
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Свердловские СМИ назвали фамилию нового министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области. По версии журналистов уважаемого екатеринбургского издания, Андрея Соболева на этом посту сменит проректор по общим вопросам и режиму УрФУ Василий Козлов. В частных разговорах журналисты ссылаются на собственные источники в силовых и промышленных структурах. Поскольку соответствующий указ губернатора до сих пор не подписан (и, по слухам, не будет подписан до 2018 года), стороны пока отказываются от каких-либо официальных комментариев.

Василий Козлов — протеже и заместитель ректора УрФУ Виктора Кокшарова
Фото: urfu.ru

Василию Козлову 44 года, он владеет немецким языком, выпускник физико-технического факультета УПИ (1996). В 1999 году прошел переподготовку по специальности «Менеджмент» в «Высшей школе экономики». В октябре 2007 года назначен советником председателя правительства Свердловской области (на тот момент Виктора Кокшарова), а в 2010-м — стал проректором по общим вопросам и режиму УрФУ (по протекции Виктора Кокшарова). В этой должности он курировал деятельность клининговых служб вуза, службы безопасности, работу столовых.

Василия Козлова называют «выходцем из ФСБ», однако собеседники агентства в правительстве заверяют, что он ни дня не проработал внутри «конторы» и всегда являлся «прикомандированным сотрудником», в обязанности которого якобы входило выявление коррупционных схем в вузе. Впрочем, члены свердловского кабмина на возможное назначение Козлова отреагировали положительно.

Андрей Cоболев стал министром международных и внешнеэкономических связей в 2013 году, когда ему было 34 года. Чиновник свободно владеет английским и немецким языками, а в 2017 году начал учить японский, имеет хорошие связи в органах госбезопасности и дружен с главой представительства МИДа в Екатеринбурге Александром Харловым.

Министр признался «URA.RU», что «находится на рабочем месте и выполняет служебные обязанности», а вместо комментария сказал: «Я желаю всем хорошего Нового года и реализации всех прекрасных идей и мечтаний».

Тем не менее об отставке Соболева говорится уже давно. Ее обусловила сохраняющаяся напряженность в отношениях администрации губернатора и силовых ведомств, курирующих деятельность министра. Соболев с трудом был переназначен после отставки последнего свердловского премьера Дениса Паслера 26 сентября 2016 года. Чуть позже стало очевидно, что следующей ротации министр не выдержит: силовики не заинтересованы в его переназначении, а дружественные бизнес-структуры второй раз «просить» губернатора за чиновника не будут.

Антон Ольшанников
© Служба новостей «URA.Ru»
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