15:58 28 декабря 2017 0

СМИ пишут, что Соболева заменят на Козлова, но инсайдеры ждут этого не раньше 2018 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловские СМИ назвали фамилию нового министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области. По версии журналистов уважаемого екатеринбургского издания, Андрея Соболева на этом посту сменит проректор по общим вопросам и режиму УрФУ Василий Козлов. В частных разговорах журналисты ссылаются на собственные источники в силовых и промышленных структурах. Поскольку соответствующий указ губернатора до сих пор не подписан (и, по слухам, не будет подписан до 2018 года), стороны пока отказываются от каких-либо официальных комментариев.

Василий Козлов — протеже и заместитель ректора УрФУ Виктора Кокшарова Фото: urfu.ru

Василию Козлову 44 года, он владеет немецким языком, выпускник физико-технического факультета УПИ (1996). В 1999 году прошел переподготовку по специальности «Менеджмент» в «Высшей школе экономики». В октябре 2007 года назначен советником председателя правительства Свердловской области (на тот момент Виктора Кокшарова), а в 2010-м — стал проректором по общим вопросам и режиму УрФУ (по протекции Виктора Кокшарова). В этой должности он курировал деятельность клининговых служб вуза, службы безопасности, работу столовых.

Василия Козлова называют «выходцем из ФСБ», однако собеседники агентства в правительстве заверяют, что он ни дня не проработал внутри «конторы» и всегда являлся «прикомандированным сотрудником», в обязанности которого якобы входило выявление коррупционных схем в вузе. Впрочем, члены свердловского кабмина на возможное назначение Козлова отреагировали положительно.

Андрей Cоболев стал министром международных и внешнеэкономических связей в 2013 году, когда ему было 34 года. Чиновник свободно владеет английским и немецким языками, а в 2017 году начал учить японский, имеет хорошие связи в органах госбезопасности и дружен с главой представительства МИДа в Екатеринбурге Александром Харловым.

Министр признался «URA.RU», что «находится на рабочем месте и выполняет служебные обязанности», а вместо комментария сказал: «Я желаю всем хорошего Нового года и реализации всех прекрасных идей и мечтаний».

Тем не менее об отставке Соболева говорится уже давно. Ее обусловила сохраняющаяся напряженность в отношениях администрации губернатора и силовых ведомств, курирующих деятельность министра. Соболев с трудом был переназначен после отставки последнего свердловского премьера Дениса Паслера 26 сентября 2016 года. Чуть позже стало очевидно, что следующей ротации министр не выдержит: силовики не заинтересованы в его переназначении, а дружественные бизнес-структуры второй раз «просить» губернатора за чиновника не будут.