Действо происходит под песню группы The Pointer Sisters Фото: скриншот YouTube

Юморист Александр Гудков снялся в пародийном хулиганском клипе вместе с артистами «Гоголь-центра». Молодые актеры и музыканты подвергли Пушкинский музей настоящим испытаниям.

Действо происходит под песню группы The Pointer Sisters «Jump (for my love)». Гудков предстал в роли смотрительницы музея, которая, оставшись одна, начала шалить. Артисты «Гоголь-центра» Мария Селезнева, Один Байрон и Георгий Кудренко играют веселую троицу, пробегающую, взявшись за руки, мимо древнегреческих скульптур.

«Это очень круто! И браво Пушкинскому!» — написали под видео в YouTube. «Почему гомофобная Россия так любит смотреть на мужиков, одетых в платья?» — возмущаются другие. «Лучше бы ветеранов поздравили», — вторят им третьи. «Почему бы им не потанцевать так в своих дворах… Отвратительно…», — ханжески замечает еще одна подписчица.

Изначально танец под песню Jump представил Хью Грант (Hugh Grant) в фильме «Реальная любовь». Тогда в его распоряжении была «всего-навсего» резиденция британского премьер-министра.