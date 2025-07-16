В Госдуме предложили платить учителям миллион рублей

Чернышов предложил ввести «учительский капитал» в размере миллиона рублей
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Чернышов предложил ввести выплату учителям в размере миллиона рублей
Чернышов предложил ввести выплату учителям в размере миллиона рублей Фото:

Власти предложили ввести федеральную программу «учительский капитал», предусматривающую выплату одного миллиона рублей педагогам с опытом работы не менее десяти лет. Соответствующее обращение вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов (ЛДПР) направил вице-премьеру России Татьяне Голиковой.

«Прошу вас рассмотреть возможность проработки и введения федеральной программы поддержки педагогов — „Учительский капитал“, по аналогии с успешно зарекомендовавшей себя программой „Материнский капитал“, — сказано в документе. Информацию об этом передает РИА „Новости“.

Согласно инициативе, сертификаты на сумму один миллион рублей будут выдаваться учителям, проработавшим не менее десяти лет в государственных или муниципальных общеобразовательных учреждениях на полную ставку. Средства сертификата можно будет направить на погашение ипотечного кредита или первоначальный взнос по ипотеке, оплату собственного образования или обучения детей, а также на формирование пенсионных накоплений через добровольные взносы.

Чернышов считает, что реализация программы поможет привлечь молодых специалистов в школы и снизить отток опытных педагогов. К тому же, инициатива должна повысить престиж профессии учителя, улучшить жилищные условия работников образования и создать стимулы для их профессионального роста.

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Власти предложили ввести федеральную программу «учительский капитал», предусматривающую выплату одного миллиона рублей педагогам с опытом работы не менее десяти лет. Соответствующее обращение вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов (ЛДПР) направил вице-премьеру России Татьяне Голиковой. «Прошу вас рассмотреть возможность проработки и введения федеральной программы поддержки педагогов — „Учительский капитал“, по аналогии с успешно зарекомендовавшей себя программой „Материнский капитал“, — сказано в документе. Информацию об этом передает РИА „Новости“. Согласно инициативе, сертификаты на сумму один миллион рублей будут выдаваться учителям, проработавшим не менее десяти лет в государственных или муниципальных общеобразовательных учреждениях на полную ставку. Средства сертификата можно будет направить на погашение ипотечного кредита или первоначальный взнос по ипотеке, оплату собственного образования или обучения детей, а также на формирование пенсионных накоплений через добровольные взносы. Чернышов считает, что реализация программы поможет привлечь молодых специалистов в школы и снизить отток опытных педагогов. К тому же, инициатива должна повысить престиж профессии учителя, улучшить жилищные условия работников образования и создать стимулы для их профессионального роста.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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