11:13 02 января 2018 0

Во Франции выступают за возобновление экономических отношений с Россией Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Власти Франции рассматривают Китай и Россию как противовес все более сомнительным торговым отношениям с США и Великобританией. Об этом в интервью газете The Wall Street Journal заявил глава финансового ведомства Франции Брюно Ле Мэр.

По его словам, Франция в торговых отношениях стремится к сбалансированному подходу. Министр раскритиковал власти США относительно сохранения угрозы введения «экстерриториальных санкций» — совокупности законов, которые позволят Вашингтону «наказывать зарубежные компании за ведение дел в России», передает «Федеральное агентство новостей». Брюно Ле Мэр отметил, что эти ограничения превращают США в «фактического жандарма мировой торговли».

Высокопоставленный чиновник отметил, что Франция намерена создать «торговую ось», которая протянется «от Европы до Пекина через Москву», уточняет RT. Ле Мэр выразил надежду, что экономические санкции, введённые Евросоюзом в отношении России, в перспективе могут быть сняты.

Ранее о снятии санкций с России говорил президент Франции Франсуа Олланд. По его мнению, антироссийские санкции наносят вред всем сторонам, напоминает телеканал 360.