Поветкин возглавил рейтинг тяжеловесов после победы в Екатеринбурге

Российский боксер Александр Поветкин возглавил рейтинг WBA в тяжелой весовой категории. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
Ранее россиянин занимал вторую строчку рейтинга, уступая пуэрториканцу Фресу Окендо, который сегодня переместился на второе место, пишет RT. Третьим идет американец Джаррелл Миллер. В первой десятке находится еще один российский боец — Александр Устинов, отмечает телеканал 360.
Напомним, что 25 декабря в Екатеринбурге состоялся бой Поветкина и немца Кристиана Хаммера. Единогласным решением судьи отдали победу россиянину, что позволило ему защитить титулы WBO International и WBA Inter-Continental. Кроме того, Поветкин стал обязательным претендентом на бой с чемпионом WBA Энтони Джошуа.