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04 января 2018
09:08  04 января 2018 3

СМИ сообщили о падении ракеты на город в ходе испытаний Северной Кореей

Открытая лицензия 15.07.2015. Ким Чен Ын., ким чен ын
Оружие Ким Чен Ына пролетело не более 70 кмФото: Petersnoopy/Flickr

СМИ сообщили о неудачном испытании северокорейской межконтинентальной баллистической ракеты, запущенной 29 апреля 2017 года. По данным The Diplomat, обломки ракеты упали на город Токчхон.

Со ссылкой на источник в правительстве США издание пишет, что ракета среднего радиуса действия «Хвасон-12» нанесла «серьезный ущерб» промышленным строениям. Отмечается, что ракета пролетела не более 70 километров. Журналисты сомневаются, что было много жертв, так как оружие смерти приземлилось в промзоне в нерабочее время. Население Токчхона составляет 237 тысяч человек.

Ранее, во время новогоднего обращения к гражданам, лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что США не смогут отразить ядерный удар из Северной Кореи. Он пригрозил, что на его столе находится «красная кнопка», которую он может нажать в любой момент, напоминает «Федеральное агентство новостей». Президент Штатов Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что его «ядерная кнопка» больше, чем у Ким Чен Ына.

Иван Антонов
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