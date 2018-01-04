СМИ сообщили о падении ракеты на город в ходе испытаний Северной Кореей

СМИ сообщили о неудачном испытании северокорейской межконтинентальной баллистической ракеты, запущенной 29 апреля 2017 года. По данным The Diplomat, обломки ракеты упали на город Токчхон.
Со ссылкой на источник в правительстве США издание пишет, что ракета среднего радиуса действия «Хвасон-12» нанесла «серьезный ущерб» промышленным строениям. Отмечается, что ракета пролетела не более 70 километров. Журналисты сомневаются, что было много жертв, так как оружие смерти приземлилось в промзоне в нерабочее время. Население Токчхона составляет 237 тысяч человек.
Ранее, во время новогоднего обращения к гражданам, лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что США не смогут отразить ядерный удар из Северной Кореи. Он пригрозил, что на его столе находится «красная кнопка», которую он может нажать в любой момент, напоминает «Федеральное агентство новостей». Президент Штатов Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что его «ядерная кнопка» больше, чем у Ким Чен Ына.