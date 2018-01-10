Россияне забирают деньги из банков и прячут дома

Россияне стали хранить больше денег дома, не доверяя банкам и прочим финансовым институтам. Снизился и интерес к вложению средств в покупку недвижимости. К таким выводам пришли специалисты аналитического центра НАФИ после исследования настроений населения.
Вера россиян в то, что только наличность является надежным способом хранения средств, за год выросла значительно укрепилась. По данным НАФИ, если раньше такой способ накоплений предпочитали только 5% населения, то теперь — 21%. При этом люди по-прежнему уверены, что наиболее выгодным способом вложения средств является недвижимость, хотя доля разделяющих это мнение и сократилась с 65 до 49%.
Кроме того, в тройку предпочтений россиян входят такие средства накопления, как открытие счета в государственном банке и покупка драгоценностей. По-прежнему меньше всего жители страны готовы доверить свои средства частным банкам и торговле на бирже — таких в ходе опроса набралось по 6%.
В то же время специалисты отмечают, что настроения населения не во всем совпадают с теми явлениями, которые наблюдаются в действительности. Так, несмотря на возросшее желание россиян хранить деньги в наличных, объем банковских вкладов в стране пока существенных изменений не претерпел.