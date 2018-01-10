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10 января 2018
Главные новости Москвы
11:11  10 января 2018 14

Россияне забирают деньги из банков и прячут дома

День открытых дверей в ЦБ РФ по Уральскому региону. Екатеринбург, новогодние украшения, бюджет, деньги, украшение, инфляция, бумажные изделия, казнокрадство, растрата
Согласно опросам, россияне предпочитают хранить деньги домаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Россияне стали хранить больше денег дома, не доверяя банкам и прочим финансовым институтам. Снизился и интерес к вложению средств в покупку недвижимости. К таким выводам пришли специалисты аналитического центра НАФИ после исследования настроений населения.

Вера россиян в то, что только наличность является надежным способом хранения средств, за год выросла значительно укрепилась. По данным НАФИ, если раньше такой способ накоплений предпочитали только 5% населения, то теперь — 21%. При этом люди по-прежнему уверены, что наиболее выгодным способом вложения средств является недвижимость, хотя доля разделяющих это мнение и сократилась с 65 до 49%.

Кроме того, в тройку предпочтений россиян входят такие средства накопления, как открытие счета в государственном банке и покупка драгоценностей. По-прежнему меньше всего жители страны готовы доверить свои средства частным банкам и торговле на бирже — таких в ходе опроса набралось по 6%.

В то же время специалисты отмечают, что настроения населения не во всем совпадают с теми явлениями, которые наблюдаются в действительности. Так, несмотря на возросшее желание россиян хранить деньги в наличных, объем банковских вкладов в стране пока существенных изменений не претерпел.

Игорь Чукреев
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