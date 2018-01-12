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13 января 2018
12 января 2018
Главные новости Москвы
21:15  12 января 2018 1

В Омске взорвался дом. Обгорело четверо детей. ВИДЕО

Пожар в Пушкинском музее. Москва, пожарные, тушение пожара
Здание тушат несколько пожарных бригадФото: Владимир Андреев © URA.RU

В Омске в жилом доме взорвался газ. Восемь человек пострадали, семеро из них госпитализированы.

Шестеро пострадавших — члены семьи, в квартире которой произошел взрыв, сообщили «Интерфаксу» в региональном минздраве. Как пояснили в ведомстве, двух взрослых, а также четверых детей (возрастом 7 и 8 лет) доставили в ожоговый центр. Еще двое мужчин обратились за помощью на месте взрыва. Один из них спрыгнул со второго этажа и получил перелом ног, он госпитализируется. Второй мужчина порезал ногу — помощь оказана на месте, уточняет сайт VSE42.Ru.

ЧП произошло на втором этаже пятиэтажного доме по адресу улица 5-я Кордная, дом 9, уточняет Telegram-канал Mash. После взрыва загорелись квартиры, расположенные выше. По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность газового оборудования. В здании частично обвалились стена, обрушился балкон, из окон вылетели стекла. все жильцы эвакуированы. На месте работают пожарные, дополняет телеканал 360.

Рита Теркина
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