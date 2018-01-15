Сбербанк выдал рекордный объем кредитов в 2017 году

14:59 15 января 2018 0

Прибыль Сбербанка за 2017 год выросла на 30% Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сбербанк в 2017 году выдал рекордный размер кредитов и получил 674 млрд рублей чистой прибыли, что на треть больше, чем за предыдущий период. Об этом говорят данные отчета кредитной организации.

Корпоративные клиенты взяли в Сбербанке кредитов на 11,4 млрд рублей — на 25% больше, чем в 2016 году. Не отставал банк и в отношении выдачи кредитов физическим лицам: в итоге в декабре он выдал россиянам больше 270 млрд рублей и достиг исторического максимума по ипотеке и потребительским кредитам. Всего за год банк выдал частным клиентам более 2,1 трлн рублей — на 38% больше, чем в предыдущем году.

При этом средства клиентов Сбербанка за год выросли почти до 18 трлн рублей, что на 5,4% больше, чем в предыдущем году, уточнили «URA.RU» в пресс-службе кредитного учреждения.