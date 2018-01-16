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11:37  16 января 2018 0

Бастрыкин принял решение по визиту в ХМАО. Встреча с родными погибших при ДТП детей состоится сразу после суда

Совет безопасности. Челябинск., бастрыкин александр
Глава СКР Бастрыкин не смог приехать в Югру, но направил своего представителяФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Автобус с детьми попал в крупное ДТП в ХМАО
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин пока не сможет лично прилететь в ХМАО и поговорить с близкими жертв ДТП с десятью погибшими детьми. Об этом «URA.RU» сообщили источники в ведомстве.

По версии инсайдеров, Бастрыкин не смог найти время в графике для очередного визита в Югру, но направил в регион своего представителя. Во вторник, 16 января, после заседания суда по ДТП с родителями погибших и пострадавших встретится первый заместитель руководителя Главного следственного управления СК России Юрий Тютюнник. Известно, что на встрече будет также следователь СКР по ХМАО, который ведет дело в отношении нового фигуранта скандальной истории — чиновника из Нефтеюганска Антона Комарницкого.

Обломки автобуса ДТП ХМАО, Спецстоянка ХМАО
Все, что осталось от автобуса, перевозившего детей
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Как ранее сообщало «URA.RU», после череды жалоб потерпевших глава СКР Александр Бастрыкин анонсировал новый визит в ХМАО — это должна была стать третья поездка председателя Следственного комитета России за 4 месяца. Планировалось, что встреча Бастрыкина и родителей погибших детей пройдет еще до Нового года, однако в итоге визит так и не состоялся. Представитель Бастрыкина, Юрий Тютюнник, уже работал в ХМАО. Его и руководителя Главного управления процессуального контроля СК России Григория Житенева Бастрыкин направлял в ХМАО осенью, чтобы они проконтролировали ход следствия по уголовным делам, связанным с ДТП.

Авария произошла 4 декабря 2016 года на трассе рядом с Ханты-Мансийском. Автобус, на котором возвращались домой в Нефтеюганск с соревнований юные акробаты, столкнулся с двумя грузовиками. В результате ДТП автобус разорвало на части. Погибли 12 человек, 10 детей-спортсменов и двое их тренеров. После аварии Александр Бастрыкин побывал в Югре трижды. Первый раз — сразу после ДТП, еще в 2016 году. Второй и третий разы — в сентябре и октябре 2017-го.

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На скамье подсудимых четыре человека: водитель большегруза Раиль Саитханов, водитель автобуса Марат Зайнуллин и представитель владельца автобуса Александр Сидорук, а также директор спортшколы «Сибиряк» Ирина Тарасова.

Во вторник, 16 января, в Ханты-Мансийском районном суде они выступят с последним словом, а затем им огласят приговор. Кроме того, в рамках продолжающегося расследования был задержан и. о. председателя комитета физической культуры и спорта администрации Нефтеюганска Александр Комарницкий. Ранее родственники погибших детей неоднократно критиковали ход расследования уголовного дела, работу следователей и суда.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.RU»
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