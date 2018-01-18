В ХМАО казаков выгнали из здания, где расчленили их лидера. ФОТО, ВИДЕО

16:48 18 января 2018 0

Помещение, где расчленили казака, опечатано. Его коллег выгоняют из здания Фото: Ирина Пушистова

Окружной центр казачьей культуры лишился помещения. Казаков выгнали из здания в Ханты-Мансийске, где ранее произошло чудовищное убийство начальника штаба казаков. Об этом «URA.RU» рассказала вдова убитого Ирина Пушистова.

По словам женщины, казакам приказали до конца недели забрать вещи и освободить все помещения, которые они занимали в здании по адресу Гагарина дом 10. «Мы здесь были больше года. Уже собираем вещи. Нас просто поставили перед фактом, что мы должны покинуть помещения. Скорее всего, просто сводят между собой счеты разные организации, которые руководят этим зданием, а мы оказались крайними. А, возможно, просто хотят сделать нас крайними, чтобы во время проверок после убийства Саши нас здесь уже не было», — рассказывает Ирина Пушистова.

Кто конкретно приказал выгнать казаков из здания, на момент публикации выяснить не удалось. «Я не знаю, кто конкретно, но нам сказали: пошли вон», — заявил атаман Николай Левдин, отказавшись от дальнейших комментариев. По словам казаков, зданием управляют две окружные структуры — Дом народного творчества и «Дирекция по эксплуатации служебных зданий».

Первый заместитель директора «Дирекции по эксплуатации служебных зданий» Василий Новиков заявил «URA.RU», что его организация только обслуживает дом, а решение принималось в окружном департаменте культуры. «Они их туда посадили, они и выгнали», — уверяет Новиков. В свою очередь, в депкультуры также отреклись от выселения казаков. «Департамент культуры такого решения не принимал», — заявила первый заместитель директора депкультуры ХМАО Ирина Кибкало.

В окружном Доме народного творчества, который также управляет помещениями здания, заявили, что казаков и вовсе никто не выселяет. «Центр казачьей культуры как работал, так и работает. Есть помещения, где проводится работа по трем направлениям. До свидания», — заявила директор Дома народного творчества Елена Исламуратова.

1/3 Казаки пакуют вещи, им надо успеть до конца недели Фото: Ирина Пушистова

Как ранее сообщало «URA.RU», в декабре 2017 года в Доме народного творчества произошло убийство начальника штаба казаков Александра Лаврова. Фрагменты тела Лаврова через две недели были найдены в мусорных баках рядом с колледжем-интернатом «Центр одаренных детей Севера». В совершении убийства подозревается охранник Рудоб Мухторов, который перед преступлением был принят в казаки. 13 января его задержали в Кургане, сейчас он находится в Югре.