00:23 20 января 2018 0

Гаджет упал в цене более чем на 30 процентов Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В России обрушились цены на флагманский смартфон Samsung Galaxy Note8, вышедший в продажу 22 сентября. За четыре месяца гаджет упал в цене более чем на 30 процентов.

Если на старте продаж устройство, оснащенное 64 гигабайтами памяти в базовой конфигурации, обошелся бы покупателю в 69900 рублей, то теперь флагманский смартфон можно приобрести по цене от 45000 рублей, сообщает «Российская газета».

Стоит отметить, что даже по прошествии четырех месяцев с момента появления в России, Samsung Galaxy Note8 до сих пор остается современной моделью. Помимо объема памяти, он снабжен стилусом S Pen, двойной камерой с оптическим зумом и сканером радужной оболочки глаза.