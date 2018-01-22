14:34 22 января 2018 0

Инспектор остановил «Газель» для проверки документов (фото архивное) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Копейске 40-летний водитель ГАЗ-3302, будучи в состоянии алкогольного опьянения, перевозил в кабине грузового автомобиля 17 человек. Из них 10 — несовершеннолетние в возрасте от 7 до 16 лет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Сотрудники ДПС 21 января остановили грузовой автомобиль для проверки документов и почувствовали резкий запах спиртного от водителя. В ходе медицинского освидетельствования подтвердилось, что мужчина пьян. По предварительным данным, люди, которых перевозили в грузовом отделе машины, прибыли в Копейск из Магнитогорска на соревнования по мотокроссу в составе команды. Их автобус сломался, и организаторы воспользовались услугами другого водителя, который согласился перевезти детей и взрослых на личном автомобиле.

Сотрудники ДПС выделили для гостей города теплый маршрутный автобус, который доставил их своевременно на стадион. По данному происшествию готовится сообщение в министерство образования и науки Челябинской области. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее «URA.RU» сообщало о подобном случае: сибиряк перевозил собственных детей на праздничную елку в багажнике. Таким способом он пытался сэкономить время и деньги, так как все члены семьи не вмещались в одну машину. Инспектор ГИБДД выписал нарушителю штрафы на сумму 3,5 тысячи рублей.