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23 января 2018
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Главные новости Югры
10:51  23 января 2018 6

В ХМАО женщина-кондуктор, которая оставила инвалида на морозе, угрожает покончить с собой

Кондуктор Елена Барабанова говорит о самоубийствеФото: страница Елены Барабановой во «ВКонтакте»

Скандально прославившаяся женщина-кондуктор из Ханты-Мансийска Елена Барабанова угрожает свести счеты с жизнью. Об этом сама женщина написала в соцсетях.

Елена Барабанова попыталась в комментариях высказать свою точку зрения. Напомним, инвалид-журналист Виктория Швецова обвинила кондуктора, что та выгнала ее на мороз из-за отсутствия социального проездного. По мнению Швецовой, Барабанова должна была удовлетвориться ее удостоверением инвалида. «У Виктории нет проездного социального и никогда не было! Она просто внаглую каталась! Вы одно поймите, во-первых, ее никто не выгонял, а во-вторых, правило одно для всех! Почему бабушка, которая прожила всю жизнь в округе, должна заплатить, которая из платочка достаёт последние копейки, платит за проезд, а те, которые каждый день в разных шубах и все золото на себя надевают, не должны платить? Где справедливость?» — написала Елена Барабанова.

Позднее кондуктор и вовсе сообщил, что намерен покончить с собой. «Всем спасибо за поддержку! В моей смерти прошу обвинить Викторию! Я больше не могу!» — написала Елена. Знакомые Барабановой успокоили пользователей соцсетей, что пока женщина не свела счеты с жизнью.

Как ранее сообщало «URA.RU», история с инвалидом, оказавшимся на морозе, вызвала широкий резонанс. Проверку ведут сотрудники СКР и прокуратуры, губернатор Наталья Комарова в телефонном разговоре с мэром Ханты-Мансийска Максимом Ряшиным поручила оперативно разобраться в ситуации. Столичная мэрия также ведет проверку, изучая обстоятельства и с точки зрения норм морали. Добавим, ранее пользователи соцсетей встали на защиту Барабановой: по мнению югорчан, кондуктор действовал в соответствии с инструкцией, а Швецова сама демонстративно вышла из автобуса. Таким образом, инвалида на мороз не выгоняли.

Антон Степыгин
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