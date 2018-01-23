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Главные новости Челябинской области
13:44  23 января 2018 0

Полиция блокировала самый фешенебельный отель Челябинска

Обзор гостевого маршрута к приезду Путина. Челябинск, отель видгоф, грандотель
В отеле «Видгоф» проверяют бесхозный предметФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Полиция и МЧС 23 января оцепили самый фешенебельный в Челябинске гранд-отель «Видгоф». Очевидцы сообщают, что вокруг здания натянута красная лента, а в него никого не пускают.

У входа и вдоль ленты дежурят силовики. Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в полицию поступило сообщение о бесхозном предмете, обнаруженном на территории отеля. «Информация проверяется», — уточнили в полицейском главке региона. Выясняется, не является ли находка взрывным устройством.

Перекрыта также дорога возле отеля, всех отправляют в объезд. Эвакуация постояльцев и сотрудников «Видгофа» не проводится.

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.RU»
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