В аварийном общежитии Еманжелинска (Челябинская область), заселенном до отказа, в любое время под руинами может проснуться 31 семья. В среду, 24 января, там дважды рухнул потолок. Жильцы утверждают, что при этом пострадали дети.
Общественная организация защиты прав потребителей «Гражданский патруль» в Челябинске опубликовала на YouTube видео жительницы ветхого дома. «Посмотрите, какие трещины. Скоро стена тут вообще рухнет вся. Там уже видно улицу даже. Как нам жить дальше — мы не знаем», — слышен голос за кадром. Куски бетона со штукатуркой рухнули в душевой и уборной, в месте обвала образовалась гигантская трещина.
По информации «Доступа», об угрозе жизни людей знают в администрации города, однако там не спешат с расселением. «Там достаточно толстые стены, думаем, простоит он до новой программы», — заявил глава Еманжелинска Александр Хрулев. Отмечается, что сейчас стены внутри общежития разрушены до кирпича, деревянные полы сгнили и местами провалились, влажные коридоры и санузлы поражены грибком.
С подобной ситуацией столкнулись жители Копейска. Из ветхого жилья их переселили в аварийное, где они столкнулись с кривыми и растрескавшимися стенами, гнилыми полами и потолками, дырами в перекрытиях. Как писало «URA.RU», чиновники на жалобы граждан не реагируют и отказываются помогать искать новое жилье.