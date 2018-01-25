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25 января 2018
24 января 2018
Главные новости Челябинской области
12:22  25 января 2018 2

На Южном Урале, в аварийном бараке, на детей рухнул потолок. ВИДЕО

В городе здание уже называют «призраком» — никто не сомневается в его скором обрушенииФото: скрин видео YouTube

В аварийном общежитии Еманжелинска (Челябинская область), заселенном до отказа, в любое время под руинами может проснуться 31 семья. В среду, 24 января, там дважды рухнул потолок. Жильцы утверждают, что при этом пострадали дети.

Общественная организация защиты прав потребителей «Гражданский патруль» в Челябинске опубликовала на YouTube видео жительницы ветхого дома. «Посмотрите, какие трещины. Скоро стена тут вообще рухнет вся. Там уже видно улицу даже. Как нам жить дальше — мы не знаем», — слышен голос за кадром. Куски бетона со штукатуркой рухнули в душевой и уборной, в месте обвала образовалась гигантская трещина.

По информации «Доступа», об угрозе жизни людей знают в администрации города, однако там не спешат с расселением. «Там достаточно толстые стены, думаем, простоит он до новой программы», — заявил глава Еманжелинска Александр Хрулев. Отмечается, что сейчас стены внутри общежития разрушены до кирпича, деревянные полы сгнили и местами провалились, влажные коридоры и санузлы поражены грибком.

С подобной ситуацией столкнулись жители Копейска. Из ветхого жилья их переселили в аварийное, где они столкнулись с кривыми и растрескавшимися стенами, гнилыми полами и потолками, дырами в перекрытиях. Как писало «URA.RU», чиновники на жалобы граждан не реагируют и отказываются помогать искать новое жилье.

Ксения Томашова
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