17:53 25 января 2018 1

Флирт в мессенджере оказался ловушкой Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Челябинске мошенники обвинили мужчину в сексуальном домогательстве. Его приковали к батарее, три дня били и требовали деньги. О розыгрыше, обернувшимся черепно-мозговой травмой и тюрьмой, рассказала «URA.RU» прокурор Калининского района Челябинска Оксана Шувалова.

Как выяснили в прокуратуре, в вымогательстве участвовали трое человек: мужчина-иностранец, Петрова и ее гражданский муж Иванов (фамилии изменены). Они придумали разыграть одного из бывших сокамерников Иванова. Незнакомая потерпевшему Петрова пригласила его через WatsApp в гости. Женщина уверяла потерпевшего, что они недавно познакомились. По ее словам, он был пьян и говорил, что у нее красивые глаза. Ничего не подозревающий пользователь мессенджера пришел к ней на съемную квартиру. Около 11 вечера хозяйка приняла ванну, вышла в халате, тут ворвался якобы муж-иностранец, которому Петрова пожаловалась на сексуальные домогательства со стороны гостя.

Чтобы «замять дело», фальшивый муж потребовал у гостя 60 тысяч рублей. Но денег у мужчины не оказалось. Тогда злоумышленники отвезли любовника-неудачника в дом к Иванову, пристегнули к батарее и три дня держали в плену. Его били доской, сломали нос, разбили голову. Поняв, что у него действительно нет денег, потерпевшего отпустили. Он сразу написал заявление в полицию.

Вину мошенники признали полностью, они выплатили бывшему пленнику 100 тысяч рублей. За вымогательство Иванов, ранее сидевший за торговлю наркотиками, получил 2 года тюрьмы. Его сожительница, от которого у нее грудной ребенок, получила 2 года условно. Третий подельник успел улететь на родину.