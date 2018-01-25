21:15 25 января 2018 2

МИД располагает сведениями о планах «деструктивного вмешательства» в президентские выборы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

России придется принять ответные меры, если некоторые страны попытаются вмешаться в грядущие президентские выборы. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы также располагаем сведениями о планах деструктивного вмешательства некоторых стран во внутренние дела России в контексте президентской избирательной кампании. Я хотела бы напомнить ещё раз, что такие попытки будут жестко пресекаться», — цитирует Захарову портал Life.ru. По ее словам, при необходимости Москва примет ответные меры, «включая публичную реакцию и предание гласности имеющихся у нас данных».

Ранее «URA.RU» сообщило, что Россия намерена ограничить количество западных наблюдателей на выборах президента в марте 2018 года. Также рассматривается возможность недопуска западных наблюдателей на избирательные участки.