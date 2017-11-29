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29 ноября 2017
28 ноября 2017
05:56  29 ноября 2017 0

Россия сократит количество западных наблюдателей на выборах президента в 2018 году

Петербургский международный экономический форум, предфорумный день. Санкт-Петербург, пресс-центр, компьютерный класс, компьютер, пмэф-2016
Россия сократит количество наблюдателей из стран ЗападаФото: Владимир Андреев © URA.RU

Россия намерена ограничить число и полномочия западных наблюдателей на выборах главы государства в марте 2018 года. При этом присутствие делегатов из стран Азии, наоборот, хотят увеличить. На такое решение Москву натолкнула политика Брюсселя и Вашингтона и рост роли в мировом порядке государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

Как рассказал «Известиям» председатель временной комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Андрей Климов, Соединенные Штаты не допускают ни российских, ни каких-либо других наблюдателей на свои президентские и парламентские выборы. Отныне Россия может принять в этом вопросе зеркальные меры, однако, как отметил собеседник издания, это не говорит о намерении полностью отказаться от сотрудничества с Западом.

Курирующий вопросы международного сотрудничества член ЦИК Василий Лихачев при этом отметил, что на этом фоне Россия активизирует сотрудничество с Азиатской ассоциацией организаторов выборов. Отбор стран, по его словам, будет проходить по критериям, которые сформулирует российская сторона. Среди них — уважение Конституции, территориальной целостности и национального суверенитета страны.

Увеличить число наблюдателей из АТР (Китай, Индия, Вьетнам, Республика Корея, Камбоджа, Филиппины) собираются за счет сокращения западных делегатов. По словам источника газеты, российских делегатов на выборы не приглашали Соединенные Штаты, Франция, Великобритания, Украина и страны Прибалтики. К наблюдателям этих государств и будут применены разрабатываемые меры.

Что касается ограничения полномочий, власти рассматривают возможность недопуска западных наблюдателей на избирательные участки. Вместо этого им предложат следить за выборами по видеотрансляции.

Сергей Демин
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