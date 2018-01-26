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26 января 2018
Главные новости Свердловской области
11:41  26 января 2018 13

В Свердловской области спустя 300 дней назначен новый министр экономики. Никаких сюрпризов

Конкурс на должности министра экономики и министра инвестиций и развития Свердловской области. Екатеринбург, ковальчик александр
Познакомьтесь, новый министр экономики Свердловской областиФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Реформа свердловского правительства
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Министром экономики Свердловской области, как уже давно прогнозировало «URA.RU», стал директор МУП «Водоканал. Екатеринбург» Александр Ковальчик. На новом посту он сменил Дмитрия Ноженко, ушедшего 5 апреля 2017 года в отставку для того, чтобы стать главой Ленинского района Екатеринбурга. Сегодня, сразу после подписания указа о назначении, 42-летний Ковальчик был приглашен в администрацию свердловского губернатора.

Назначение министра могло состояться и раньше, но этому помешали бюрократические проволочки и аппаратные игры желающих аппаратно ослабить куратора минэкономики — вице-губернатора Александра Высокинского. Был пущен слух, что последний хочет совместить обе должности — замгубернатора и министра — в одной своей. От интриг не спас даже открытый конкурс, проведенный по поручению главы государства Владимира Путина. Ко всему прочему, процесс назначения был пролонгирован неожиданной травмой, которую получил Ковальчик в декабре прошлого года — реабилитационный период после нее завершился всего пару недель назад.

Обязанности Ковальчика на прежнем месте работы исполняет его первый заместитель, директор по стратегическому развитию Сергей Рахманов.

Антон Ольшанников
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