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Главные новости Пермского края
18:54  26 января 2018 1

Начальник колонии строгого режима в Прикамье отстранен из-за коррупции

Исправительная колония №15. Нижневартовск., колония, вышка
В колонии строгого режима требовали деньги за свиданияФото: Александр Елизаров © URA.RU

Начальника колонии строгого режима №10 в Чусовом и его заместителя заподозрили в коррупционном преступлении. Руководитель временно отстранен от работы, судьба его заместителя пока не уточняется.

По информации Пермского регионального правозащитного центра (является иностранным агентом), в отношении начальника ИК и его зама возбуждено уголовное дело. Однако, как стало известно «URA.RU», об уголовном деле пока говорить рано. В пресс-службе ГУФСИН нашему изданию пояснили, что сейчас проводится внутренняя проверка по информации о преступлениях коррупционного характера. Материалы проверки будут направлены в СУ СКР по Пермскому краю.

Офицеров заподозрили в злоупотреблении служебным положением. По информации 59.ru, в исправительном учреждении за деньги устраивали для осужденных длительные свидания. Так, трое суток стоили семь тысяч рублей, также было возможно за отдельную плату ездить на свидания не один раз в четыре месяца, а ежемесячно. По словам родственников осужденных, за определенную сумму для встречи предоставляли не три положенных по закону дня, а пять.

Как ранее сообщало «URA.RU», экс-глава ГУФСИН по Пермскому краю Александр Соколов и его помощник пошли под суд за получение взятки в виде турпутевок и коллекционных монет. Соколову грозит 15 лет лишения свободы.

Виктор Жуков
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