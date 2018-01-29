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29 января 2018
28 января 2018
02:59  29 января 2018 0

Аналитики назвали сроки выхода iPhone XI

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Производство iPhone X могут остановить уже в 2018 годуФото: depositphotos.com © URA.RU
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Новейший флагман компании Apple — iPhone X — не долго продержится на рынке и будет снят с производства уже в середине 2018 года, однако продолжит пользоваться популярностью и в 2019 году. К такому мнению пришли аналитики, спрогнозировав сроки выпуска нового флагмана.

По мнению аналитик из KGI Securities Минг-Чи Куо, производство iPhone X прекратится в середине 2018 года, когда общее количество поставок достигнет отметки в 62 миллиона, пишет «Экономика сегодня». При этом эксперт отмечает, что изначально ожидалось, что Apple выпустит не меньше 80 миллионов смартфонов. В первую очередь, по мнению Минг-Чи Куо, это связано с куда меньшей популярностью «десятки» в Китае, из-за чего страна планирует закупить в США 31 вместо 50 млн телефонов.

Тем не менее, опрошенные южнокорейским изданием The Investor эксперты пришли к выводу, что iPhone X стал порогом к новой эпохе смартфонов, которая может начаться уже через два года, пишет портал Vladtime. До этого времени Apple будет создавать модификации уже имеющихся девайсов, а вот в 2020 году можно ожидать выхода iPhone XI.

Сергей Демин
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