Аналитики назвали сроки выхода iPhone XI

02:59 29 января 2018 0

Производство iPhone X могут остановить уже в 2018 году Фото: depositphotos.com © URA.RU

Новейший флагман компании Apple — iPhone X — не долго продержится на рынке и будет снят с производства уже в середине 2018 года, однако продолжит пользоваться популярностью и в 2019 году. К такому мнению пришли аналитики, спрогнозировав сроки выпуска нового флагмана.

По мнению аналитик из KGI Securities Минг-Чи Куо, производство iPhone X прекратится в середине 2018 года, когда общее количество поставок достигнет отметки в 62 миллиона, пишет «Экономика сегодня». При этом эксперт отмечает, что изначально ожидалось, что Apple выпустит не меньше 80 миллионов смартфонов. В первую очередь, по мнению Минг-Чи Куо, это связано с куда меньшей популярностью «десятки» в Китае, из-за чего страна планирует закупить в США 31 вместо 50 млн телефонов.

Тем не менее, опрошенные южнокорейским изданием The Investor эксперты пришли к выводу, что iPhone X стал порогом к новой эпохе смартфонов, которая может начаться уже через два года, пишет портал Vladtime. До этого времени Apple будет создавать модификации уже имеющихся девайсов, а вот в 2020 году можно ожидать выхода iPhone XI.