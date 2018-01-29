Уральцы нелегально «нажгли» электричества на шесть миллионов рублей

Компания «Облкоммунэнерго» за четвертый квартал 2017 года потеряла шесть миллионов рублей из-за бездоговорного потребления электроэнергии. Потребители на 19 территориях нелегально израсходовали в общей сложности 1 миллион 300 тысяч киловатт-часов ресурса.
Начальник управления по учету, балансу электроэнергии и реализации услуг АО «Облкоммунэнерго» Михаил Гук привел пример: «Если электрический чайник мощностью 1 киловатт будет кипеть ровно 60 минут, истратит 1 киловатт в час электроэнергии. Умножим это на 1 миллион 300 тысяч — именно столько электроэнергии нелегально потребили из наших сетей». Он назвал лидеров бездоговорного потребления, это Алапаевское МО (389 тысяч кВт/ч на сумму свыше 1,4 млн рублей) и Первоуральск (300 тысяч кВт/ч на сумму около 1,5 млн рублей). На обеих территориях большая часть приходится на долю юридических лиц. Разница в стоимости электроэнергии обусловлена категорией потребителей: для населения она намного ниже, чем для предприятий, сообщили в пресс-службе компании.
Самый крупный «бездоговорник» в Алапаевском муниципальном образовании — местное промышленное предприятие. После расторжения договора энергоснабжения оно не прекратило потребление ресурса и потратило более 230 тысяч кВт/ч. на сумму более 880 тысяч рублей. В Первоуральске в списке юрлиц-«бездоговорников» более десятка компаний. Чаще всего этим отличаются строительные организации.
Но при этом объемы бездоговорного потребления все же снижаются: по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года произошло сокращение на 35%. Специалисты «Облкоммунэнерго» объясняют это усилением контроля и ужесточением мер воздействия. Например, только в этом месяце две компании из Арамильского городского округа возместили предприятию ущерб в размере 125 и 290 тысяч рублей после того, как энергетики обратились в суд.