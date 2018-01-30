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30 января 2018
29 января 2018
13:46  30 января 2018 0

Мэр из ХМАО признан лучшим политиком-новичком во всем УрФО

Итоговая пресс-конференция главы Сургутского района Андрея Трубецкого. Сургут , Трубецкой Андрей
Андрей Трубецкой в 2017 году показал лучший карьерный старт политика-новичка в УрФОФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой стал победителем премии холдинга «ФедералПресс» в номинации «Дебют года». Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Премию «Дебют года» Андрей Трубецкой получил «за яркое и активное начало деятельности на посту главы муниципалитета» — в этой номинации отмечают политиков, показавших самый уверенный, яркий, громкий карьерный старт на общественно-политической арене регионов УрФО.

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«Нашу работу оценивает население, и дело не в наградах и премиях. Но как элемент признания, что мы на правильном пути, это важно, поскольку придает дополнительную уверенность. И это признание работы всего Сургутского района, а не только моей», — отметил Андрей Трубецкой.

Он также рассказал, что Сургутский район будет представлять Югру еще на одном престижном конкурсе — на национальном этапе всероссийской премии «Бизнес-Успех».

Как ранее сообщало «URA.RU», церемония награждения премией «Итоги года Урала и Сибири 2017» состоялась в Тюмени. В мероприятии приняли участие представители элиты всего Уральского федерального округа. Названы победители в 20 номинациях.

Антон Степыгин
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