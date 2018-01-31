02:53 31 января 2018 0

Российский Су-27 прошел рядом с американским ЕР-3, продемонстрировав вооружение Фото: скриншот видео, Youtube

Американские военные опубликовали видеозапись перехвата самолета-разведчика истребителем российских сил ПВО в небе над Черным морем. На коротком ролике Су-27 проходит рядом с бортом ЕР-3, при этом повернув корпус так, чтобы американские летчики видели его вооружение.

Как указывается в комментарии командования 6-го флота США, истребитель приблизился на расстояние полутора метров и прошел наперерез разведчику. Маневр был охарактеризован как «небезопасный».

Напомним, американский самолет-разведчик ЕР-3Е «Aries II» ВМС США был перехвачен в понедельник, 29 января, в небе над Черным морем. Как писало «URA.RU», неопознанная цель была обнаружена силами ПВО — самолет находился над нейтральными водами и двигался в направлении российской границы. Поднятый истребитель осуществил перехват, после чего американские пилоты изменили курс и вернулись на базу. По данным Минобороны РФ, пилот Су-27 никаких опасных маневров не совершал и действовал в соответствии с инструкциями.