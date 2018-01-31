16:39 31 января 2018 0

Артисты теперь официально разведены Фото: Виталина Цымбалюк-Романовская, Facebook

Апелляционная жалоба пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской на развод с артистом Арменом Джигарханяном осталась без удовлетворения. Кунцевский районный суд Москвы в ходе закрытого заседания постановил, что юридически они больше не являются супругами — их брак аннулирован. Решение вступило в силу, сообщил пресс-секретарь суда.

По словам Ларисы Широковой, адвоката женщины, это решение будет обжаловано в кассационном порядке, пишет «Утро.ру». Цымбалюк-Романовская не встретилась с экс-супругом, так как Джигарханян на заседание не пришел — его интересы отстаивали адвокаты. Как передает телеканал 360, у экс-супруги артиста на пальце не было обручального кольца. Ранее Цымбалюк-Романовская говорила, что по-прежнему ждет мужа дома и не желает разводиться.

Армен Джигарханян подал на развод в прошлом году. В ноябре мировой судья Кунцевского района Москвы в закрытом режиме рассмотрел его исковое заявление и вынес решение об удовлетворении иска, передает РАПСИ. Артист принял такое решение после того, как попал в больницу. Он заявил, что Цымбалюк-Романовская аферистка, которой нужны только его деньги. Пианистка решила обжаловать расторжение брака на основании того, что прошлая ее защитница не до конца разъяснила ей ее права, сообщало «URA.RU».