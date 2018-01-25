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26 января 2018
25 января 2018
22:53  25 января 2018 0

Джигарханян узнал, что все еще женат на Цымбалюк-Романовской

Против Виталины Цымбалюк-Романовской готовится дело по статье о мошенничествеФото: Виталина Цымбалюк-Романовская, «Инстаграм»

Армен Джигарханян узнал о том, что юридически он до сих пор является мужем Виталины Цымбалюк-Романовской. Актер пришел в ужас от этого и намерен во что бы то ни стало добиться развода.

В конце ноября мировой суд принял решение о расторжении брака между актером и пианисткой, однако позднее адвокат Цымбалюк-Романовской обжаловала это решение. Именно поэтому последняя юридически остается женой артиста, пишут «Дни.ру». Новое судебное заседание состоится 31 января.

«Если суд апелляционной инстанции оставит все без изменения, тогда брак будет считаться расторгнутым в тот же день. После этого мы должны зарегистрировать документ в органах ЗАГСа и получить свидетельство о разводе. Но все непредсказуемо, особенно в суде… Виталина и ее адвокат могут попытаться затянуть процесс», — говорит адвокат Джигарханяна Евгений Парфенов. По его мнению, оснований для отмены первичного решения суда нет. Он также рассказал, что встречался с представителями Цымбалюк-Романовской, но никакого результата эта встреча не принесла.

Вне зависимости от решения суда уголовные дела в отношении пианистки отозваны не будут, заявил адвокат Армена Джигарханяна. Сейчас против Цымбалюк-Романовской готовится дело по статье о мошенничестве. «В деле о мошенничестве пока два эпизода. Во-первых, по квартире, приобретенной обманным путем в Западном округе. Во-вторых, хищение денежных средств от продажи квартиры Джигарханяна на Арбате. Против Виталины в следственных органах уже находится дело о нарушении неприкосновенности частной жизни», — рассказал Парфенов.

На фоне скандала ранее появилась информация о том, что Виталина Цымбалюк-Романовская нашла себе нового ухажера. Речь идет о 60-летнем медиамагнате Александре Митрошенкове.

Софья Стеклова
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