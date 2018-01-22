Подруга рассказала правду о беременности Цымбалюк-Романовской

11:59 22 января 2018 3

Брак Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской оброс огромным количеством слухов и сплетен Фото со страницы Виталины Цымбалюк-Романовской в Facebook

Бывшая подруга и пресс-секретарь Виталины Цымбалюк-Романовской Элина Мазур дала откровенное интервью. Она рассказала о беременности молодой супруги Армена Джигарханяна и причинах разрыва контактов с Виталиной.

Мазур в передаче «Новые русские сенсации» открыла правду о том, как они с Цымбалюк-Романовской придумали ей беременность. Такая мысль пришла подругам в голову для поддержания интеллигентного и положительного имиджа экс-супруги актера, пишет портал «Дни.ру». «У нас родилась идея сообщить о беременности Виталины. А поскольку она порой делала очень странные вещи и давала несвязные комментарии, я решила куда-нибудь ее отправить. В результате, Виталина уехала в Грузию, и мы распространили новость, что она там лежит на сохранении», — сообщила Мазур. Но после этого Цымбалюк-Романовская решила действовать по-своему. И Мазур узнала, что та вернулась в Россию без ее ведома и якобы собралась делать аборт.

Мнение о своей бывшей подруге Мазур изменила после слов той про Джигарханяна: пианистка спросила, когда тот умрет. Мазур сразу поняла, что ни о какой любви речи не идет. В конце программы она обратилась к экс-супруге Джигарханяна: «Ты для меня не существуешь. Сейчас я бы даже не обратила на тебя внимания и просто прошла бы мимо».

Ранее появились слухи, что Цымбалюк-Романовская беременна не от Джигарханяна, сообщало utro.ru. Такое мнение в эфире программы «Пусть говорят» высказал кинопродюсер, друг Джигарханяна Марк Рудинштейн.