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01 февраля 2018
31 января 2018
19:55  31 января 2018 0

NASA запустило прямую трансляцию суперлуния. Россияне уже увидели редкое явление вживую. ФОТО, ВИДЕО

Луна подошла максимально близко к ЗемлеФото: astv_ru, Instagram

NASA запустило прямую трансляцию суперлуния. Сегодня, 31 января, можно наблюдать сразу три редких явления: лунное затмение, суперлуние и второе полнолуние за месяц. Трансляцию обеспечивают телескопы Исследовательского центра им. Армстронга НАСА в Эдвардсе, обсерватории Гриффита в Лос-Анджелесе и Университета Аризоны.

Ученые подсчитали, что сегодня Луна отражает на 14% больше света, чем обычно. Максимально близко Луна подошла к Земле 30 января в 12:55, пишет «Газета.ру» со ссылкой на пресс-службу Московского планетария. Планету и спутник разделяли всего 358 994 километра. По данным агентства Nation News, максимальная фаза сближения произошла в 15:51 по мск. 31 января.

«Сегодня утром в окно светила луна. Я подобного давно не наблюдала. Огромная, насыщенного оранжевого цвета! Как оказалось, это было суперлуние. Жаль, что это „супер“ невозможно передать через экран мобильного», — написала жительница Петербурга Анастасия Шахова на своей странице в Instagram.

«А вот и моя луна. 31 января 2018. в 23 ч 14 мин», — сообщила Татьяна из Якутии, где до окончания последнего январского дня остается чуть более получаса.

Семен Гринберг
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