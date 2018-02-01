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01 февраля 2018
31 января 2018
Главные новости Челябинской области
18:25  01 февраля 2018 0

На Южном Урале сотни детей эвакуировали из школы из-за ЧП

Нападение на учеников, школа 127. Пермь, школа 127
Дым проник в классы во время уроковФото: Алексей Глазырин © URA.RU (фото из архива)

В миасской школе №4 Челябинской области произошла эвакуация из-за угрозы пожара. Запах дыма проник в классы во время уроков.

После того, как сработала пожарная сирена, администрация школы начала экстренную эвакуацию детей, многие из которых выскакивали на улицу без верхней одежды. Всего из здания было выведено более 400 человек.

Пожарные проверили здание в течение 20 минут. Они выяснили, что задымление без возгорания произошло из-за короткого замыкания в токарном станке в кабинете труда, сообщает портал «Первый областной» со ссылкой на ГУ МЧС по области. Спасатели отметили четкие действия администрации школы, которая вовремя отключила электричество и самостоятельно провела эвакуацию.

Семен Гринберг
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