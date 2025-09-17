Глава МЧС РФ Куренков посетил в Озерске лучшее воинское формирование ведомства. Фото

Глава МЧС РФ Куренков посетил Уральский учебный спасательный центр в Озерске
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Александр Куренков прибыл с рабочим визитом в Челябинскую область
Александр Куренков прибыл с рабочим визитом в Челябинскую область Фото:

Глава МЧС РФ Александр Куренков начал визит в Челябинскую область с посещения Уральского учебного спасательного центра в Озерске. Как сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства, Центр признан лучшим воинским формированием в составе МЧС РФ по итогам 2024 года.

«Куренков осмотрел инфраструктуру — спортзал, столовую, которую предстоит ввести в эксплуатацию, учебные корпуса и парк техники. Сложные и проблемные вопросы, которые в последние годы возникали в работе Уральского центра с прославленной историей и достижениями, при пристальном внимании и контроле со стороны главы МЧС, начали решаться», — сообщили URA.RU в пресс-службе МЧС РФ.

Также генерал-лейтенант пообщался с личным составом Центра. Он отметил, что здесь служат люди, преданные общему делу спасения. По словам Куренкова, развитие Центра и поддержка личного состава продолжат находиться на особом контроле.

В Челябинской области Куренков намерен посетить с инспекцией опытные испытания современной робототехники, которая поступает на вооружение ведомства. Также он примет участие в обсуждении и решении проблемных вопросов в работе структурных подразделений.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава МЧС РФ Александр Куренков начал визит в Челябинскую область с посещения Уральского учебного спасательного центра в Озерске. Как сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства, Центр признан лучшим воинским формированием в составе МЧС РФ по итогам 2024 года. «Куренков осмотрел инфраструктуру — спортзал, столовую, которую предстоит ввести в эксплуатацию, учебные корпуса и парк техники. Сложные и проблемные вопросы, которые в последние годы возникали в работе Уральского центра с прославленной историей и достижениями, при пристальном внимании и контроле со стороны главы МЧС, начали решаться», — сообщили URA.RU в пресс-службе МЧС РФ. Также генерал-лейтенант пообщался с личным составом Центра. Он отметил, что здесь служат люди, преданные общему делу спасения. По словам Куренкова, развитие Центра и поддержка личного состава продолжат находиться на особом контроле. В Челябинской области Куренков намерен посетить с инспекцией опытные испытания современной робототехники, которая поступает на вооружение ведомства. Также он примет участие в обсуждении и решении проблемных вопросов в работе структурных подразделений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...