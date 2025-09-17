Глава МЧС РФ Александр Куренков начал визит в Челябинскую область с посещения Уральского учебного спасательного центра в Озерске. Как сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства, Центр признан лучшим воинским формированием в составе МЧС РФ по итогам 2024 года.
«Куренков осмотрел инфраструктуру — спортзал, столовую, которую предстоит ввести в эксплуатацию, учебные корпуса и парк техники. Сложные и проблемные вопросы, которые в последние годы возникали в работе Уральского центра с прославленной историей и достижениями, при пристальном внимании и контроле со стороны главы МЧС, начали решаться», — сообщили URA.RU в пресс-службе МЧС РФ.
Также генерал-лейтенант пообщался с личным составом Центра. Он отметил, что здесь служат люди, преданные общему делу спасения. По словам Куренкова, развитие Центра и поддержка личного состава продолжат находиться на особом контроле.
В Челябинской области Куренков намерен посетить с инспекцией опытные испытания современной робототехники, которая поступает на вооружение ведомства. Также он примет участие в обсуждении и решении проблемных вопросов в работе структурных подразделений.
