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Главные новости Челябинской области
22:49  03 февраля 2018 2

Хотел путь сократить. Челябинский тракторист отправится в тюрьму за снос деревьев

Клипарт. Погода. Циклон. Стихия. Челябинск., зима, лед, сосна
Тракторист, двигаясь по лесу, сломал 49 сосенФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Водитель трактора, желая срезать путь, повредил в лесничестве Октябрьского района 49 сосен. В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело, ему может грозить реальный тюремный срок, сообщили «URA.RU» в ГУ МВД по Челябинской области.

Как рассказали в полицейском главке, тракторист хотел сократить путь через лес, где случайно и поломал деревья. Ущерб лесному хозяйству был нанесен на 150 тысяч рублей. Нарушителем, как выяснили полицейские, оказался житель деревни Журавлиное Октябрьского района 1978 года рождения. Мужчина уже дал признательные показания.

«По данному факту возбуждено уголовное дело за незаконную рубку лесных насаждений. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до четырёх лет со штрафом в размере до трехсот тысяч рублей», — отметили в пресс-службе регионального МВД. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.

Нина Калинина
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