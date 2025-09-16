Политический дауншифтинг: депутат областного парламента ушел в ашинское собрание

Александру Решетникову больше не придется ездить на заседания заксобрания в Челябинск
Александру Решетникову больше не придется ездить на заседания заксобрания в Челябинск
Выборы в Челябинской области 12-14 сентября 2025 года

Депутат заксобрания Челябинской области Александр Решетников стал депутатом собрания Ашинского муниципального округа. Об этом информирует портал облизбиркома.

«Решетников Александр Юрьевич занял четвертое место в четырехмандатном избирательном округе № 3 на выборах в собрание депутатов Ашинского муниципального округа. Решетников набрал 810 голосов избирателей, он избран в собрание депутатов», — информирует портал избиркома.

Решетников был депутатом областного заксобрания на протяжении трех созывов, с 2010 года. В мае этого года в ходе праймериз «Единой России» занял 71 место и не попал в партийный список ЕР. Он был недоволен результатом и организацией праймериз и даже написал письмо председателю партии Дмитрию Медведеву с жалобами на организацию процесса предварительного голосования.

Поняв, что принять участие в выборах в заксобрание не удастся, Решетников решил выдвинуться в Ашинское собрание. Он представлял в заксобрании округ, в который входит этот город, и даже некоторое время был главой Аши. Несмотря на то, что в заксобрании он входил во фракцию «Единой России», в собрание депутатов Решетников пошел как самовыдвиженец. Теперь он продолжит нормотворческую деятельность уже как депутат муниципального уровня.

